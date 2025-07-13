有位在美國醫院從事護理職務的小哥，上班休息時間和同事在茶水間閒聊，就日趨嚴重的通膨現象，討論到必須負擔沉重的房租及高昂的生活費用之餘，一句「我是來這裡掙錢糊口的」被同事斷章取義、放大狀告主管，說小哥缺乏「職業道德」，來醫院上班只為領薪水。

小哥被主管叫去辦公室，訓斥作為醫護人員怎可只想著賺錢、缺乏「使命感」？

其實，這位小哥不曾因工作失誤或對患者態度不佳而被舉報過失職，也不曾被逮到上班時混水摸魚，卻因為休息時間一句私下的閒聊，被上司斷定有私德問題，儼然是場辦公室內鬥中不諳江湖險惡而慘遭暗算的例子。

試問，這世上又有多少人不是奔著薪水在謀職？不是為了掙錢在工作的？就現實點地說，直接把這位主管的薪水砍掉一半，再看他是否還能只靠使命感上班，只仰賴他人的讚許作為努力的主要動力？

無可否認，掙錢還是非常重要，且是決定個人生活品質繼而牽動持續工作的主因。司馬遷說過：「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。」一談起錢就感覺俗氣、市儈，甚至直接聯想到職業道德，也許在心態上都有重新調整及顛覆的必要。

作為生活在美國的華人移民，不難發現老一輩父母對子女就業的建議與期待中，飽含了「掙錢重要、經濟第一」的訊息──醫師、律師、工程師、會計師等各種高薪而又受人尊崇與追捧的行業，不僅考驗與顯現個人的本事，就頭銜本身也是一種在社會上「出人頭地」的表徵。

華人父母在子女身上的「投資」，很大程度帶有期盼回報、老來在經濟上有依靠等考量。或者，起碼必須遏止孩子成年以後當上「啃老族」。當然，成就達到極致的絕對可以拿來炫耀，或是以聽來謙虛的「理想」、「使命感」來低調炫耀其實也很常見。

就算學業不突出的，家長也會退而求其次考慮支持孩子趕快出社會，要不找份穩定有福利且升遷有望的職務，要不就去做生意。若選擇了非個人感興趣的職業，那麼就奔著掙錢多的回報而去。對有些人而言，如是選擇也能安居樂業，長治久安。

「掙錢多」、「有能力多掙錢」本身就與某種「成功」有所相連，哪怕是最「小質」的成功，即擁有生活自給自足、無後顧之憂的能力，都在為人父母所操心與教導的範圍之內，亦是最基本的生存法則。

台灣人有俗諺云「先顧肚皮，才能顧佛祖」，意為人得先吃飽了才供得起佛，即滿足現實的基本需要後，方可談理想。為利益奔波說來並不可恥，只是，在有些文化教育裡從來就沒能好好說清楚罷了：能力正確發揮、工作態度合宜，對得起這份酬勞，這些表現其實跟獲利本身就該是配套的。