張瑜鳳／校園篇：嘿嘿少年，你開往何處？

少年意外傷亡 汽機車事故占比高

哥哥很幸運，從國小到大學，學校都在附近，捷運、公車、YouBike四通八達，甚至校園內還開放停車位讓學生抽籤。雖然他還是常常諂媚地拜託我：「媽咪，我明天七點就要到河邊的棒球場，要帶球具和壘包，腳踏車載不動，妳最好了，對不對？」

媽咪根本就無法抵抗孩子的撒嬌，何況他一再強調：妳是最好的媽咪、看不出來已經快要六十歲、就法官而言，妳算是漂亮的……咦？雖然感覺怪怪的，但迷迷糊糊中還是答應了，順路還去宿舍外面接他的隊友同學，幾個大男生一坐進來，車子頓時變小了。

「其他同學都怎麼去棒球場呢？」一邊打哈欠的我，忍不住問。

「騎機車啊！或者一起搭Uber。」同學回答。

「滿十八歲了，都有駕照了吧？法律系的學生如果這個也不知道，有點遜喔！」媽媽嘮叨著，有些學校門口是一條長長的陡坡，甚至有百來個階梯，學生乾脆選擇騎機車上學。

「機車才方便啦！公車班次不足、捷運時間有限制，去上課、家教、打工、找朋友，彈性大一點。」最活潑的阿文回答。

「媽咪在法庭看到很多車禍事件，實在是不放心讓太年輕的孩子騎機車。」交通部所做的調查結果，真讓人怵目驚心。2023年十二至十七歲少年的死亡原因中，近四分之一與汽機車事故有關。2013年到2023年間，全國十二至十七歲少年騎機車每十萬人口死傷數，從472人增加為666人，成長了四成；除了少年自身傷亡，也可能造成對他人的危害。

未滿十八騎上路 父母連帶法律責任

「上次我就在校門口發生小擦撞，還向黃媽媽請教一些車禍事件的處理流程。」阿土說到，「後來爸爸叫我去考汽車駕照，現在全家出門，我就是司機。」

真的，爸爸媽媽都會擔心你們。但是，不見得每個家庭都有汽車，更有些父母親缺乏法律常識，甚至把機車交給未滿十八歲且無駕照的孩子使用。

「難道父母要負連帶責任嗎？」凡事追根究柢的阿文問。

從各方面來講，父母都難卸其責。如果父母讓無照的孩子騎機車或駕駛汽車，除了處罰六千元到兩萬四千元的罰鍰，車主還要遭受車輛被吊照一到六個月的處分，並且吊扣車主的駕駛執照三個月。若有肇事致人重傷或死亡，可依行政罰法沒入該車輛，因過失導致他人受傷或車輛損害，孩子跟父母要連帶負民事賠償責任。

「哇──」全車驚呼，「簡直是慘慘慘！」孩子們的瞌睡蟲都被嚇到飛出車窗外了。

「無照駕駛，是害人又害己。」媽媽叮嚀，「就像是沒有醫師執照的人幫病人開刀，不是很恐怖嗎？」

「那可不一定，怪醫黑傑克就很厲害，只是他不容於既有體制內。」哥哥反駁。

你漫畫真的看太多了（不過這也是從媽媽書架上拿到的），這種故事適合拍電影，不存在於現實社會。縱使有再多的才華天賦，想要取得專業的證照，必須通過考試，其他法定的資格認證例如駕照也是一樣的。雖然有人提議：將機車駕照的取得年齡下降至十六歲，但目前尚未修法通過。

缺席道安講習 駕照禁考期會累積

「這需要很多配套措施，交通監理機構必須有完善的教學課程讓孩子練習，便利的大眾交通網絡要遍及各城鎮，除了機車外應該還有其他的選擇。不僅孩子需要，老人家要上醫院、旅遊產業也是息息相關……」媽媽開始大發議論。

「天氣這麼熱，戴安全帽騎車其實很辛苦。」哥哥打斷名嘴魂上身的媽媽，「下雨天也不舒服，要載人去看夕陽追星星，一點也浪漫不起來。」

咦？難道你有經驗？誰借你機車去趴趴走？

「沒有沒有！不是我！」哥哥的同學紛紛矢口否認。

你們可別隨意借人車子，尤其明知是喝酒的駕駛人，不阻止他上路還借車給他，車主要被吊扣汽機車牌照兩年，如果致人受傷，那還真是……

「我們都知道啦！別一直給我們上課。」哥哥抱怨。

媽媽免費幫你們精進法律常識耶！說到上課，無照駕駛除要處罰高額罰款外，父母也要陪同少年參加「道安講習」課，沒有參加的話，又要被處罰一千八百元。

「蹺課有這麼嚴重嗎？我常睡過頭沒去上課，反正能補看老師的教學錄影……」哥哥喃喃自語。

吼！要打球就不用鬧鐘，早八的課就起不來？

哥哥搔搔頭，其他同學似乎也一臉慚愧，忙著整理球具或看窗外。

很多無照駕駛的少年，接到高額罰單就隨手一丟，不去繳納也不去上課，結果累積的罰鍰讓政府成為他最大債主，還未成年就背負了一身的「交通債」。更嚴重的是，未參加道安講習的未成年駕駛，依據《道路交通管理處罰條例》規定，將被禁考半年。

「不得考照的禁考期，是累積的，」媽媽提醒，「如果連續十次不去上課，就要等到二十三歲之後才能考照。」想想看，「合法上路權被封印了五年，他們知道嗎？」

球場到了，隊員們下車，對著我深深一鞠躬：「謝謝黃媽媽。」

好好加油，擊出個全壘打吧！記得給我這輛Uber五星好評喔！

●關鍵思考：未成年人無照駕駛的代價這麼大，少年及其父母、學校和社會該如何積極採取相關措施？