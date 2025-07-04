【2025第五屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】鍾彩瑜／豆香

巷子口多了攤豆類相關製品的攤販，兩小疊置放木板上的豆腐，兩個盛裝豆乾、油豆腐、豆皮等等的塑膠籃，濃濃豆香，深刻腦海的兒時記憶在小小豆腐攤前擴張。

晨，天色還浸漬墨黑，姊姊把我使勁拽出被窩，起身浸漬透涼的空氣，抓件床邊的薄外衣，瞇縫著眼，拖著細瘦的腳步，邊走邊套上外衣，鑽入屋旁的豆腐間。

磚頭搭建的簡單平房內瀰漫蒸騰的濕熱水氣，吊掛在石棉瓦天花板上幾條日光燈的光穿透朦朧。

渾身濕透的父親正攪拌及身大木桶裡的豆花，哥哥把壓台上的豆腐模具卸下，將模具裡成型的豆腐翻放至豆腐板子上，二姊把乾淨粿巾鋪放在模具裡，舀進攪碎的豆花，包覆好擺上壓台，為著趕上破曉時分把豆腐等製品送到市場攤販，除了偶爾聽到父親說「小心燙！」「重喔，小心！」之類的話，通常大夥兒都是默契十足的動手不動口。

熱氣蒸騰，吊掛天花板上的燈穿透朦朧。一身油漬的母親與大姊輪番灶口添柴火，探測兩口大鍋的溫度，把已切成三角狀的板豆腐下鍋油炸，靈活的兩只八爪章魚！

一家子的生計總在爸媽零時即起的豆腐活兒開始，燒鍋爐，磨豆漿，煮熟，濾渣……勞神勞力的工序，就讀國中小的手足們按年紀大小，不同時段被喚起床加入戰局，即使年幼，一進豆腐間，便懂那屋簷下的忙活。最晚起床的三姊與我會認分到灶邊把置放油豆腐的大竹篩搬到門外，藉屋內流瀉的光，排列散布竹篩的三角油炸物，秤重裝箱裝袋。母親會把破碎不成形的油豆腐拿給我倆，「餓了先吃。」好像我倆是最需要補充熱量的徹夜勞動者，而面對誘人的溫熱脆香，三姊和我也總是第一時間快意認真咀嚼！

晨陽在大夥兒的賣力勞作中甦醒，屋內天花板上的燈暈與柔和的天光溫潤交融，一家人的拚搏準備從穿透朦朧的燈光轉往市場、學校，轉往充滿驚奇的世界。

彎身豆腐攤前，秤了些油豆腐，「我星期一都在這裡。」老闆微笑，我也回敬一個遊走孩提時代的甜蜜微笑。

●生活的點點滴滴，循環反覆，其中夾雜酸甜苦辣的滋味，正是親情的日常。本篇透過一家人分工合作在豆腐坊間勞動，從半夜忙到清晨，以正面情感鋪寫親情那份充實而溫暖的體驗，也是作為家人最美好的互動。場景和情意交融，令人幸福感上升。──蔡逸君