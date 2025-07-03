李月治／經濟獨立的女人才有底氣

女兒與男友交往穩定，那天和她討論將來若結婚，想不想生小孩？她說：「如果打算要孩子，我會先衡量單靠自己能否撫養。」我大吃一驚：「撫養孩子是父母的共同義務，妳想要獨自養小孩？那太累了，不如不要結婚。」女兒笑著說：「孩子當然要夫妻共同養育，但未來有很多不確定性，我一定要有能獨自養育小孩的心理準備，就像婚前我希望有自己的房子，有錢才有話語權。」

我這代的父母多少還有著「男人必須是家中經濟支柱」的心態，但女兒這一代幾乎完全顛覆這樣的觀念。女兒一向抱著女人必須經濟獨立的想法，有次她和好友逛街，對方指著一棟新大樓開心地說：「我男友買在這裡，我請人設計裝潢，家具也親自挑選，我們結婚後會住這裡。」沒想到過沒多久，對方交往六年的男友突然提出分手。好友的遭遇，讓女兒更堅信女人一定要經濟獨立。

作為母親，我當然希望女兒能嫁經濟條件好一點的另一半，生活能過得幸福。女兒則認為，嫁有錢人不如讓自己變有錢。平時她和男友約會堅持各付各的，因此她很努力賺錢，除了正職，還有副業，當別人在逛街、追劇，她在家接案，但她也不虧待自己，說努力賺錢就是為了有好的生活品質，她每年出國兩次，也經常和好友品嘗美食。

女兒的同學也都是獨立自主的女性。今年除夕前一天，當大家沉浸在放假過年的輕鬆愉悅中，我在公車上遇見女兒的好友，她拖著一大箱行李，不是要去旅遊，裡面裝的全是廠商提供的產品，她準備去一個美麗的小屋拍業配，不禁佩服這個認真打拚的女孩。

女兒有幾個在台積電工作的女同學，其中一個已與男友論及婚嫁，男方也備好婚房，對方依然很努力打拚，靠自己買下一間房子。面對不確定的未來，女兒和她的好友們都在婚前擁有自己的小窩，不只保有退路，無論發生什麼事都有選擇權和話語權。

女兒的成熟獨立讓我很欣慰，認真賺錢的女孩最美，追求經濟獨立的女人，才真正有底氣。