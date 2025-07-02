山鷹／一個尚未實現的願望

從未想過，有天自己的童詩會出現在小學國語課本裡，那是一份難以言喻的榮耀。第一首童詩〈太陽是充電機〉，寫的是孩子的純真與希望──鼓勵他們像太陽一樣，為雨後的小花充電，為沉睡的大地送暖。但當這首詩登上小學一年級的課本時，我最小的孫女剛好升上二年級。她與阿公的詩，就這樣錯身而過。

三年後，〈蝶之生〉入選四年級下學期課本。詩裡談成長，若想自在飛翔，便要先學會在黑暗中沉潛，等待破繭的那一刻。然而，那年孫女已升上五年級，再次與我的文字失之交臂。

兩首詩都是寫給孩子的祝福與勉勵，我總希望她能在教室裡翻開課本時，驚喜地發現：「這是阿公寫的詩！」那一刻，詩與生命就能緊緊相連了。於是我在心底許下願望，在她高中畢業前，能讓自己的作品出現在國中或高中課本裡，陪伴她的青春歲月。

這個願望至今尚未實現。雖然我仍筆耕不輟、默默努力，但國高中國語課本的門檻比想像中更加困難，暑假後她便升上國中二年級，令我不禁擔憂：這場詩的相逢，還趕得上嗎？

但我知道，只要心中的文字仍然溫熱，只要我持續書寫，願望就還沒畫上句點。或許有一天，她會在書頁間與我重逢，在詩的行間，讀懂我深藏的關愛。