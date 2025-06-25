鄰居一家三代準備前往南韓自由行，知道我愛追韓劇且進出南韓多趟，誤以為我是韓國通，特來投石問路：「聽說南韓很多餐廳都祭出禁童令，我們帶著幼兒同行，會不會到處碰壁？」

其實我也是透過報章雜誌才得知，全球生育率最低的南韓，竟然有數百間「謝絕兒童進入」的店家，只是我們每次出遊都很隨興，尋訪美食餐廳只專注菜色或優惠項目，根本沒留意到門口是否貼有入內規定。

不止南韓，日本和大陸近幾年也紛紛跟進。在少子化已成國安問題的今天，各國政府一方面想方設法獎勵生育，另一方面又縱容公共場所帶動此風氣，豈不互相矛盾？為什麼理應人見人愛的小朋友會變成不受歡迎的小奧客，被拒於門外？

我曾詢問退休俱樂部幾位成員，多數人均表示年紀愈大愈怕吵雜，好不容易找個安靜的地方吃飯，遇上孩童在旁打鬧或哭哭啼啼，食不下嚥之餘，不免心煩氣躁。

有朋友則認為，最大癥結在於部分帶幼兒來吃飯的家長只顧著滑手機，放任自家孩子奔跑追逐尖叫，有一次她拉住一個差點和送餐服務生撞滿懷的孩子，提醒他這樣太危險，沒想到對方父母氣沖沖破口大罵：「妳憑什麼管教我家小孩？」氣得朋友直呼不可理喻。

另一位朋友用餐時，掛在椅背的背包吊飾硬生生被鄰座幼兒扯掉，那是她寶貝的歐遊戰利品，還來不及心疼，大人已抱起小孩衝向洗手間，一路嘀咕：「好髒啊，不知道有多少細菌。」讓她啞口無言。

曾有民調指出，有超過七成的南韓民眾贊同「禁止兒童進店」規定，讓許多育有幼兒的家長頻呼餐廳太不友善，以及是對兒童的歧視；與此同時，據說氛圍安靜的餐廳客人反而增多，可見良好的用餐環境不只是店家的營業策略，也是對食客的一種尊重。

誰都想在不被干擾下好好吃頓飯，假使家中的孩子活潑好動，志不在吃喝，就愛追趕跑跳碰滿場飛，親子餐廳倒是不錯選擇。其實家長帶孩子出外用餐，也不必那麼戰戰兢兢，帶上安撫奶嘴是必要，小零嘴小玩具則是有備無患，大一點的孩子出門前先約法三章，在公眾場合務必遵守秩序規範，不能影響到他人用餐，有禮貌又乖巧的孩子，餐廳怎可能將之列為拒絕往來戶？畢竟老闆也不想失去家有幼兒、無暇主中饋的客源呀！