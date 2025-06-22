黃以宸／爆米花的啟發

一顆顆像花又像蘑菇的爆米花，沒有花的芬芳卻有讓人垂涎的奶油香氣，吃在嘴裡鹹鹹脆脆的，一直是家中兩個孩子心目中的美味點心，趁著周末家庭時光，帶著孩子一起來動手製作爆米花！

先在鍋子裡放入一塊奶油，打開瓦斯爐加熱至奶油融化，倒入一包乾燥玉米粒，蓋上鍋蓋，接著便是等待一顆顆玉米粒跳起蛻變之舞，一躍而上華麗變身成白色爆米花。

孩子們莫不期待地站在爐邊觀看鍋內變化，「哇！哇！哇！」的驚喜叫聲搭配鍋中玉米粒綻放成爆米花撞擊鍋蓋的蹦蹦聲，親手爆爆米花，無論是聽覺、視覺、嗅覺和味覺，統統帶來滿滿的感官體驗。

待鍋中白色爆米花愈來愈多，我們便將瓦斯爐熄火，取出那些香味迷人又飽滿的成品。「咦？有的玉米粒沒有爆開耶，它們沒和大部分的玉米粒一樣開花，是壞掉的玉米粒嗎？」孩子們望向鍋底那些還沒變身成爆米花的玉米粒，不明白是怎麼了？我回答：「一般來說，一整包玉米粒裡可能有一些沒辦法爆開，不如我們做個實驗，看看繼續加熱這些玉米粒會有什麼變化。」孩子們興致勃勃地扭開瓦斯爐，繼續加熱之後，有些玉米粒大聲地「蹦！」宣告自己的綻放，但仍有一些玉米粒安安靜靜地沒有變化，我們取出已變身的爆米花，留下玉米粒繼續加熱，就這樣重複了三個循環，直到大多數的玉米粒都獲得充足的能量，爆開成為一朵朵香噴噴的花。

看著這些隨後才綻放的爆米花，雖然比其他玉米粒慢了一些，但終究還是蛻變了；想想孩子的成長也是如此，不論是身高體重、學業成績、運動能力，有時候可能比同儕慢了一點，要跟上大夥兒的前進顯得有些吃力，但不用著急也無須責備，即使晚一點才開竅，只要耐心陪伴等候，當個體蓄積了更多的能量，終究會展現獨一無二的成長姿態，成為美好的樣貌。