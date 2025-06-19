山姆／後座有愛

聯合報／ 山姆

習慣開車的人，一旦離開駕駛座就會不習慣。兒子在軍中擔任駕駛，開慣大小車輛，放假回來若出遊，不是幫忙開車就是坐在副駕看。有次出門，我開車，老媽坐副駕，兒子和老爸坐後座，兒子一路沒出聲，原來是暈車了。

這讓我想起也在後座的老爸。他開車資歷超過六十年，坐在駕駛座對他來說是駕輕就熟。四年前我，每天下午開車帶他們去公園散步，遇雨則遊車河。從第一次開始，爸就貼心地讓媽坐前座，自己認命地待在後座。起初我還沒留意，後來才發現爸會挪到後座的中間，一問才知道，習慣開車的他，若看不到前方也會暈車。問他要不要跟媽換，他說媽坐慣前座也六十年了，就讓給媽吧。

四年下來，爸在後座也能談笑風生了，想必，是愛克服了不習慣吧。

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