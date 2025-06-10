出國深造的老友即將回國，大家無比興奮，記憶的匣子不禁打開，那段熱血青春的美好時光，瞬間湧上心頭。

大四那年，我搬進校門對面的一間公寓。屋主住在一樓經營一間雜貨店，樓上的房間則租給學生。公寓中央設有天井，起初以為這裡全是女生，搬進來才發現是男女混住，心中不免忐忑。

某天，男生們興致勃勃地炒米粉、煮綠豆湯，熱情邀請我們一起品嘗，點燃友誼的火花。自此，夜晚的公寓總是熱鬧非凡。大家還曾相約夜遊指南宮，在星空下俯瞰燈火輝煌的台北，那一幕至今歷歷在目。

一個假日，我們一行人乘火車到瑞芳，再擠進計程車直奔鼻頭角。七、八個人塞進後座，伴奏的吉他不幸被壓壞，但沒人計較。夜晚，我們在鼻頭國小的操場過夜，躺在睡袋裡清唱民歌，嗓音沙啞也依然樂此不疲。

生活中充滿驚喜與意外。入秋後，一場強颱引發水災，雜貨店被淹，物品隨泥水漂浮。我們捲起褲管幫忙清理，房東感激不已，送來泡麵表達謝意，但竟把幾隻避難的小豬安置在二樓的浴室，某位女同學推開浴室門與小豬對視後大聲驚呼，成為我們日後的笑談。

畢業後大家走上不同的道路，有位同學選擇出國深造，因為長輩歷經亂世，希望他能遠離動盪，過上平安生活。他為人聰慧且重情重義，深受大家敬重。送行當天，我們為他戴上花圈，祝福一路順風，學業有成；但重感情的我，內心的離愁卻濃得化不開，因為這一別或許難再相聚。

歲月荏苒，如今的我已婚育子，定居木柵。偶爾經過母校，總會繞到當年公寓的舊址。仿佛耳邊還能聽見喝綠豆湯時，湯匙敲擊碗邊的清脆聲響。

某天偶遇房東太太，她告訴我，公寓早已拆除，取而代之的是一棟嶄新的電梯大樓。

在那一刻，青春的甜美與友情的珍貴，依然清晰地呈現在眼前。然而，那沙啞的民歌、那把損壞的吉他，連同那間公寓，都已成為無法重返的過去，徒留回憶。