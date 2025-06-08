假日的市場熱鬧非凡，我和妹妹習慣於周日穿街走巷去附近的市場採買一周所需，當菜籃車滿載，再去街口轉角處購買幾顆地瓜，回家煮地瓜稀飯。

地瓜攤的主力品項自然是根莖類，偶爾也會賣自家種的高麗菜，但數量不多。老闆尤其推薦台農五十七號地瓜，這也是我常購買的品種。這日我和妹妹如常到攤位前報到，老闆笑著招呼，我表示要買三顆大些的煮稀飯，老闆隨即幫忙挑選、秤重，告知：「三顆地瓜總共六十四元。」

我掏出六十五元遞給老闆：「一元不用找了。」老闆並未理會，從放零錢的鐵盒取了一元硬幣遞給我，說：「這一元妳一定要拿，現代人在地上看到一元都不會撿，其實一元也有它的價值，以前一元可以打一通電話，真好用。」

老闆又說：「妳想想，九元若沒有一元就無法變十元，九十九元沒有一元也無法變成一百元。總之，妳一定要拿，可以存起來，積少成多啦！」

聽老闆這麼一說，我想起年前有次搭乘公車，恰好就差一元，最後只好將五十元硬幣投入車資筒，那時還無法感受到一元的價值，僅覺得一趟車程花了三趟車資有些不捨而已。經老闆對一元價值的詮釋，放在手中這一元硬幣，雖然只是一元，但價值更重了。