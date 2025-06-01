蔡宜君／乳液二三事
女兒一向喜歡我幫她洗澡，有天我因故外出，只能請先生代勞；返家後女兒說：「媽媽，爸爸洗得比妳好耶！但他忘記幫我擦乳液了，我的皮膚乾乾癢癢的……」我趕緊教她怎麼擦乳液，看著她小手在身上塗塗抹抹的可愛模樣，不禁莞爾。
想起九十三歲的阿嬤前陣子住院，我帶去的雞湯和水果都被拒絕，阿嬤說她只想趕快出院，不敢亂吃其他東西。但我不想兩手空空去探病，憶及先前生產時，醫院的空調讓皮膚變得很乾澀，便帶了乳液前往。沒想到阿嬤開心極了，直說皮膚乾癢了好幾天，尤其雙腳特別乾燥，請我幫忙她塗抹。
從小女娃到老奶奶竟都如此在意擦乳液一事，我這個一瓶乳液可以用三年的中年婦女，好像也該勤勉一下。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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