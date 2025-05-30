牧野／欺凌者與受欺凌者的童年與現在

童年的我，是個受欺凌者。多年來，我一直很想知道，童年時無故踹我背部的同學，究竟為何要這樣做；我更想知道，理應愛護我的母親，為何要撕掉我告發遭同學欺侮的聯絡簿；而學校老師知情之後，何以毫不在意有學生受到欺凌。

日前，偶遇國小時於學校大會舞狂踢我背部的女同學。她主動上前向我道歉，並坦言當時見我無論怎麼被欺負都沒有反應，為此感到惱怒和困惑，想知道我到底什麼情況下會生氣，這才一直踹我。原來，她只是基於「好奇」。

受母親教誨，被欺負不要有反應，別人覺得無趣便會收手。未料人的個性不同，這反而成為受欺侮的理由。上國中後，我個性轉變成極為兇悍，因此少了欺凌我的人，卻也樹立了不少敵人。直到成年，仍保留這樣的個性，經常將他人的好意曲解為惡意，造成人際關係經營的阻礙。

三十年過去，當我看著自家孩子經常需要調解糾紛的情景，常想著要如何教育，才能讓強者學會尊重，讓弱者學會表達和自我保護。

其實，孩子不一定是真的想要「欺凌」他人，而是基於好奇、發洩，或想引起注意。依據正向教養的相關書籍，假使大人因為這些行為產生激烈反應，反而會適得其反。

《相親相愛不簡單？》一書中，提到在欺負的情境中需要注意兩件事：一是先把「欺負」的標籤拿掉，只需客觀陳述情境；二是大人得積極處理，以免受欺凌的孩子將來無法信任他人。

有智慧的大人，不但要儘量客觀地處理欺凌者，也要同理受欺者的心情。過去的大人或許在人際教育留下了破口。但我們這一代吸取了教訓，可以用更合情理的方式，協助經營孩子之間的關係。不要讓關係只是變成欺凌者與被欺凌者，而是各個不同的獨立情境。

許多時候，童年陰影或挫折會成為生活的一種負擔。儘管我們可能會覺得「為何要讓我遭遇到這些」？但這些遭遇，若能避免下一代受到同樣的挫折，就是未來很好的養分。