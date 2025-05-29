李基福／珍惜日常
就讀小學六年級的兒子，平日放學由老婆接送，這幾日老婆因公必須異地上班，改由我負責接送兒子。
為此我倆特地叮囑，請兒子放學務必要在川堂等待，爸爸會用最快的速度將事務處理到一個段落去接他。不過，從公司到學校的這段路並不好行駛，又碰上尖峰時段，要兼顧安全相當耗神。
卻也是這樣的時刻才讓人格外有感，驚覺生活能夠如常於軌道上運行，是件多麼美好的事！然而這樣的覺察往往容易因為日常的慣性而被視作理所當然，唯有突如其來的變化，擾亂了原先運行的節奏，方能知曉自己能如常過好每一日的生活，是多麼地幸運。
因此，必須提醒自己要盡可能繼續保有這樣的覺察，並好好珍惜每個日常。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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