旮旯／綠意盎然的夏日清涼

住在城市邊緣，後院牆外就是一片無垠稻田，少了高樓大廈的遮蔽，傍晚時分還能欣賞到落日餘暉，這份景致總讓人心曠神怡。然而，夏日的豔陽卻毫不留情地炙烤房子的背牆，被曬得發燙的牆面讓二、三樓浴室和書房變得悶熱難耐。每當此時，我總想著該如何為房子遮陽降溫，讓生活多一分清涼。

某天路過巷口的甜點店，看見外牆爬滿薜荔，綠意盎然；又想起環教中心外牆的爬牆虎，枝葉茂密、生長迅速。我靈光一閃，或許可用植物為家中牆面披上一件清涼的外衣。於是，我在二、三樓的鐵窗間各拉了一張尼龍網格，準備讓植物攀爬。

起初向長輩提議種植爬牆虎，婆婆搖搖頭，說：「爬牆虎長得太快了，到時候竄到鄰居家去，可不好收拾。」我站在後院，抬頭望著那幾張空蕩蕩的網格，心中有些苦惱。目光不經意掃過後院的幾條黃金葛，葉片油亮翠綠，藤蔓柔韌有力，順花架生長的模樣格外優雅，且不易亂攀爬。我靈機一動，何不就讓它來為我家遮陽呢？

那天起，我將黃金葛的嫩綠藤蔓引導到網格上。起初，它們生長得並不快，每隔一段時日，總要花些工夫將新長出的枝條輕輕纏繞在網格上。漸漸地，黃金葛適應了新環境，開始展現驚人的生命力。二樓的網格上，翠綠的藤蔓愈來愈多，遠遠望去，一面綠牆已初具規模。

某天清晨，我發現網格的一角塌陷了，原來是那端的黃金葛長得太過茂密，超出網格的承重。我趕緊將之重新固定，並多用幾條束帶強化支撐，再將錯綜交纏的枝條整理得井然有序。

幾個月過去，藤蔓悄悄長得更長了，於是我用繩子將幾根枝條從二樓順著鐵窗向上牽引，讓它們繼續攀爬到三樓的網格上。最後，我索性將藤蔓拉上四樓，再讓其隨意垂下生長，回到三樓及二樓的網上。

一天傍晚，我在書房靜坐，天色漸暗，遠方的路燈燈光透過微風輕拂的葉片，在房內牆上映照出閃爍光影。看著這寫意的畫面，煩心事全數被拋諸腦後。

春天來臨時，綠牆上新葉不斷冒出，網格更加密實。到了初夏，整面牆已被濃密的葉片完全覆蓋，陽光透過葉隙灑下斑駁的光影，為房間帶來清涼的綠意。

更讓我欣喜的是，綠牆成為嬌客的樂園。時有麻雀或白頭翁停在枝葉間歇息，我躡手躡腳走近窗邊賞鳥、聽著鳥兒嘰嘰喳喳對話，同時感受微風送來的清涼。前陣子春雷乍響，降下大量雷雨，成群的綠繡眼飛來，在這片綠意中穿梭躲雨，為這面牆增添更多生機。

當初為了改善西曬，這面由黃金葛藤蔓編織而成的綠牆，如今不僅替我和家人遮擋酷熱，更為我的生活增添了一份詩意，獲得了意想不到的美好。