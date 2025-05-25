簡綾仙／學會與歲月共舞
在鏡子面前，我凝視著不再年輕的自己，心中不免泛起一絲惆悵，歲月的流逝如細沙般悄然無聲，孩子漸漸長大，我的青春也在不知不覺中悄然溜走，容顏的老去是自然法則，誰也無法逃避。
最初，對於這種變化，我選擇了忽視，試圖用化妝品掩蓋歲月的痕跡，卻發現無論怎樣努力，時間的印記依然清晰可見，隨之而來的，是一種無法言喻的抗拒，我開始對自己的容貌感到不滿。
但抗拒並不能改變現實，我開始勉強自己去參加那些社交活動，試圖在人群中尋找一絲認同，但這些行徑讓我感到疲憊，彷彿在與自己鬥爭。
直到有一天，孩子對我說：「媽，您並不會很老，是有氣質的那種。」這句話像一縷陽光照亮了我的心，我開始接受自己的「不完美」，明白青春的容顏終將隨時間消逝，但這並不意味著我失去了美麗的權力。
漸漸地，我學會自信地面對容貌的變化，真正的美，不該僅是外表的光鮮亮麗，它源自內心的豐盈，更是心靈的修煉與生活態度的提升。
人生如歌，與其在意那些短暫的外貌，不如順其自然，珍惜每個當下，放下不必要的負擔，才能獲得真正的解放。
我終於感受到那股無畏的輕盈感，保有對生活的熱愛與包容，而每一條皺紋都是生命的印記，教會我如何在變化中尋找自我與成為最美的自己。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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