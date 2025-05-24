去年我六十歲，告別了超過三十五年職場、家庭兩頭燒的工作生涯，提前退休了。半年過後，退休生活已然就緒，我開始一對一拜師學鋼琴，啟動實踐「把時間留給自己」的規畫，也算是圓一個夢想。

閨蜜算是我鋼琴的啟蒙，記得大二那年，某個沒課的空檔，我跟著她到課外活動組登記練琴，那是我第一次觸摸到鋼琴，隱約有了學琴的期盼；婚後安排孩子學琴、家裡也買琴，彷彿是為了自己終有一天要學琴鋪路。而十多年前搬家時，鋼琴與洗衣機是我唯二雇車隨同搬家的大型家具，那些細心保留的舊琴譜，現在陸續用上了呢！

我從小不愛端坐在教室裡，初始妄想透過網路自學，一直維持在「一二三四五六七」的單音擺渡，顯然甚無慧根，還是得找老師來教。

學琴困難嗎？是有那麼一點，我原本就不太認識音樂課本上的豆芽菜，更遑論各種高音譜記號、升降記號、本位記號，還有全音、半音等樂理知識。透過老師一次又一次的講解，慢慢地不再對它們感到陌生，也漸漸體會到老師強調「要放慢節奏」的要領，即便增加練習次數和時間，手指也不再僵硬到完全無法駕馭了。

練琴辛苦嗎？因為是渴望並歡喜的選擇，每一回練琴，反而有些許發自內心的感恩甜蜜與幸福，特別是我已經不是六歲或十六歲，更已度過那段拚命奔波的第二人生，而今終於得以不為成績、不計成果，只為「想學而學」的輕鬆與愉悅，更覺彌足珍貴。

俗話說人生七十才開始，而我六十已然圓夢啟航！