李燕瓊／在德國，吃泡麵的方法

前陣子網傳「維力炸醬麵加士力架巧克力」的吃法，朋友皆知我家阿德是泡麵控，問我可有試過？沒有，在離開台灣十幾年後，泡麵變成我家最珍貴的食物之一。

春節過後在臉書上看到網友的貼文：「吃膩大魚大肉，就簡單吃碗泡麵吧」，看得我有些心酸，吃泡麵是台灣人的日常，但在我家，泡麵勝過大魚大肉！

我常笑我家阿德先生是「被德國香腸耽誤的台灣胃」，他貪愛台灣泡麵簡直出乎我意料之外，程度是最好每天都能吃上一餐泡麵。

當然不可以也不可能，我家泡麵不是空運過來，就是女兒來德國過年探親時搭商務艙捎來的，算算一包泡麵起碼兩百元起跳，哪有天天過年的？於是，說好每周吃一次，特別的日子如生日、結婚紀念日、耶誕夜，甚至（女兒沒飛來的）除夕夜也能吃。

既然泡麵在我家如此珍貴，自然要有不同於台灣加肉加蛋加青菜的特別吃法。加乳酪是其一，幾乎素食的我其實不太吃乳酪，唯獨鍾情與法國Roquefort和英格蘭Stilton有「世界三大藍紋乳酪」美譽、號稱「起司界勞斯萊斯」的義大利Gorgonzola藍紋乳酪。當初阿德在義大利小鋪買了這款乳酪，頻頻誘勸我品嘗一口，我從此愛上，那口感根本是舌尖上的鄉愁──豆腐乳嘛！

曾經煮了肉燥米粉，覺得味道稍嫌單薄，在冰箱翻找配料，想起有人會加乳酪，那幾天又犯鄉愁，就加Gorgonzola吧！真絕配，湯頭濃淡有層次，前味是肉燥的清鮮，後韻是乳酪溫和又濃郁的乳香，這一配，回不去普通乳酪了。

在台灣吃泡麵，加青菜再平常不過，高麗菜小白菜青江菜豆芽菜韭菜茼蒿……想吃什麼就加什麼，但在德國是想吃什麼沒什麼，尤其我住的小城就我一個台灣人，除非到隔壁大城的某超市購買亞洲食材；我最常加的是美生菜和季節性的菠菜嬰（或菠菜葉），住在葉菜類沙漠國，我已經被訓練到「隨遇而食」了。

有次要煮炸醬麵才發現沒有青菜可加，靈光一閃，冷凍庫有現成的Rahm Spinat（奶油菠菜泥），完全不違和，含蓄的奶香更提升了炸醬微辣的醬香味兒。

每年三、四月，是我吃得最幸福的Bärlauch月，熊蔥（或稱野韭菜）的味道類似蔥蒜苗綜合體，鮮甜幼嫩，流穿我居住的城市、離家五分鐘的Neumagen河邊長滿了熊蔥，根本是產地直送餐桌的新鮮。德國人只拿來拌沙拉吃，因為實在不便宜，超市一百克賣兩歐元，一斤就是台幣四百二十元。產季時，每回煮麵便奢侈地丟一大把下鍋，想念的韭菜味瞬間在嘴裡漾開，那一刻，我是全世界最富有的人。

若做上一鍋養生的「枸杞花茶葉蛋」敦親睦鄰時，花茶蛋香配素羹麵也絕好味。

簡單但幸福的泡麵晚餐，是生活裡的溫柔之一；更重要的是，阿德認為我很會煮台菜餵飽他的台灣胃已經很賢慧了，煮泡麵的我更是特別賢慧，好有成就感啊！