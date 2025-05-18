Halle's讀家城事／勇敢的記號

女兒受傷時，跌倒擦傷、同儕玩耍誤傷，甚至是被蚊子叮抓破皮等，總是恐懼讓人看見傷口。一來是擔心擦藥會痛，二來是心態上想迴避見血的恐慌記憶。

但遮掩傷口，拖延黃金治癒期，可令媽媽我傷腦筋。某天至幼兒園接女兒放學，她小小聲地說：「媽咪，今天我和同學玩時不小心夾到手。」伸出表面破皮、些微腫脹的大拇指，「但我不會痛了！」接著立刻把手縮進口袋。儘管心頭一緊，我仍先讓自己保持冷靜，留給女兒陳述感受的空間。

「不小心夾到手了啊，後來呢？」女兒邊洗手邊說：「然後我沒有哭哭。」對於敏感女兒的反應，我有些驚訝：「妳真勇敢，那我可以看看『勇敢的記號』嗎？」「好啊！」她伸手比出讚，讓我仔細觀察傷口的狀況，表情看起來很安心。

那之後，「勇敢的記號」成為我們的對話默契。我們不刻意壓抑或忽略這微小的恐懼，轉而試著賦予小傷口一點積極的意義。

現在，女兒愈來愈不害怕生活中難免的小皮肉傷，漸漸明白「受傷」也是成長過程的章節。