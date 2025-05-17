張瑜鳳／校園篇：虧你還是個大學生

大學生的精采生活，爸媽也想聽

家裡四個人，平時要靠群組互相聯繫，否則妹妹跟我們日夜顛倒，爸爸常出差，哥哥的大學生活捉摸難定，不知到底是在睡覺還是在圖書館（或者根本就在圖書館睡覺），當然，他最常出現的應該還是在棒球場。

這日哥哥傳來訊息：「雖然不是很重要的事，」哥哥寫著，「但我剛剛打出人生第一支全壘打了。」

媽媽大驚小怪回應：「真的嗎？太棒了！有沒有錄影？被兄弟扛起來繞場？會去吃熱炒慶祝嗎？」

贏球、享受美食、完成作業、旅遊度假……哥哥果然是個愛分享（愛現）的人，有好事發生，就是要昭告天下（還要裝謙虛，到底像誰啊？真的是父子同款不能偷生）。

但還是很開心哥哥願意告訴我們，相較之下，我更想知道默默無聲的妹妹在國外學校的點點滴滴、課程內容、同學來自什麼國家、老師是很機車還是很誠懇熱情跟她媽媽一樣？

這些我認為很重要的事，妹妹知道嗎？她以自己的節奏過著大學生活，媽咪還癡心妄想她和以前一樣跳到我床上嘰嘰喳喳講一堆話（用電話訊息也可呀）。

沒有，沒有，沒有。

我當然知道理性與感性必須平衡一下，同是天涯淪落爸媽的好友甚至警告我別再自作多情，該好好正視自己獲得的自由了。

我一再練習、一再調整自己，到底什麼時候才可以接受孩子已然獨立的事實？我以前有這麼不耐煩地回應我的老爸老媽嗎？我有將大學生活，以及後來的摸索、迷惘、困頓、難熬、歡喜度日的細節，一五一十地告訴我的爸媽嗎？

沒有，沒有，沒有。

所以，我也只好待在一個最適當的距離，觀看自己與孩子的人生。他們往前衝，我在後戀戀回顧，節奏早就不同，目的地也分歧了。我要享受這卸重後的自由，還要安定自己終於獨立的心。

陪玩姊姊崛起，受歡迎程度勝家教

「媽咪，我想去打工。」妹妹有時候還是會跟媽咪商量事情的。

好啊！要做什麼呢？

「有甜點店、彩繪指甲、幫狗狗洗澡，當Babysitter……」這範圍可真廣，看起來都不錯，無論如何，安全第一。

哥哥妹妹小時候，我曾經幫他們找「故事姊姊」。當時爸爸和我工作都忙，實在無法準時下班的時候，就請託大學生姊姊到家裡，陪他們吃晚餐、做功課，講故事給他們聽。

「我記得啊！那個姊姊聲音好好聽。」妹妹說，「我們還希望表哥去追她哩！」哎呀，當初是不是這樣嚇走人家的呢？

現在幾乎都是雙薪家庭，不見得可以隨時請親人擔任救火隊，孩子需要陪伴，當父母的體力時間無法配合，「陪玩姊姊」這項行業便漸漸崛起（當然也有「陪玩哥哥」）。有些陪玩姊姊的工作內容還包含接送孩子上下學、盥洗、哄他們上床，簡直就是全方位的育兒保母了吧！在國外，也有新興行業「主題樂園保母」，工作就是專門陪孩子在主題樂園遊玩。

「誰要陪玩？這我最厲害了。」哥哥聽到媽媽跟妹妹在電話的對談，趕緊加入。

「主題樂園保母」源於二○二○年，一位佛羅里達州的大學生，在TikTok上分享她帶著照顧的小女孩去迪士尼樂園遊玩的經歷，引發廣大回響。目前據說有十多家公司提供類似服務，還延伸出各種節日、慶生、活動比賽等主題保母。

「這麼好，一邊玩一邊賺錢，太棒了！」哥哥妹妹同聲歡呼。

別以為這有這麼簡單，這些陪玩公司的保母都經過背景調查，還要有心肺復甦術的認證，以及藥物和心理健康的篩檢，我們國內相關制度可要與時俱進啊！

「至少比家教好吧！我同學去教孩子數學，還會被學生嗆聲，說『虧你還是大學生，這一題也不會？』」哥哥很不以為然。

打工賺零花，各式風險別輕忽

各位大學生，打工固然是體驗生活的方式，但是要記得，無論是什麼工作，都要先確認勞務內容，絕對不可以遊走法律邊緣，「詐騙集團的車手、詐欺共犯、賭博、惡意拉下線的老鼠會銷售等，都會用高時薪低工時來吸引你們，拜託看清楚想明白，天下沒有不勞而獲的好事。」媽咪又苦口婆心嘮叨起來。

像陪玩姊姊的工作其實風險也不小，要注意自己及孩童的安全，如何最適當地與孩子互動，最好與家長訂立委任契約。

「拜託，這還需要訂契約啊？」妹妹不以為然。

「當然需要啊！有些父母恐怕不希望陪玩姊姊／哥哥穿著太過清涼或邋遢地到家裡。」媽媽提醒，「同時也要注意人際分際。」有些人不允許「辦公室戀情」，想必有更多家長不容許「家教戀情」，絕對不可以對未成年人做出違法的事。所以，哥哥若是想交女朋友，還是要從一般的社交管道尋覓合適的對象才好。

「媽咪，我知道啦！畢竟我們也是大學生了。」哥哥不滿地說。

好啦好啦，還是來講你那支難得的全壘打吧！媽咪開心地跟朋友分享，結果我的大學男同學們卻歪樓回應：「全壘打有兩種，妳家哥哥說的到底是哪一種？」讓媽咪只想大翻白眼。

近墨者黑，媽咪就是大學時代不懂得慎選朋友，才會聽他們的推薦選了你爸爸當我的老公，在談戀愛時哪會想這麼多呢？唉，「虧我還是個大學生呢！」

●關鍵思考：打工是委任或勞務契約，權利義務要訂明。