Lingo／妳是我的紅粉知己

鄰居的小孫子這學期開始上幼兒園，每天早上哭得聲嘶力竭，哭聲在巷內響徹雲霄，常讓路人頻頻探看。

那天戲碼再度上演，鄰居嘆著氣對小孫子說：「上幼兒園就是玩耍、吃飯，再睡午覺就回家，為什麼每天上學要哭得這麼委屈呢？」滿臉淚水的小娃說：「阿嬤，我想妳啊！看不見阿嬤，我的心會痛，忍不住一直哭不停。」鄰居哭笑不得，佯怒回應：「你是捨不得不能看卡通！」小娃抱住她甜甜一笑：「阿嬤，妳是我的紅粉知己！」

人小鬼大的話，讓我們一群婆媽聽了哈哈大笑。