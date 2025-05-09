【喫茶樂6-6】陳詠彤／茶行女兒的茶金歲月

茶香不散的孩提時代

我的童年，是在茶香中緩緩盛開的。

父親出身嘉義梅山的茶農世家，每逢採茶時節，老家的院埕鋪滿從茶園載回的茶菁，如綠浪起伏。一簍接一簍、一批接一批。父親不時攪拌，再鋪平、靜置，隔一段時間抓起一把茶菁聞香，只要他點頭，表示香氣散發出來了，就能進屋進行下一道工序。炒菁機運轉聲響起時，我早已鑽進被窩，炒茶的香氣穿牆而來，包圍著我，伴我入眠。

再長大一些，父母北上到台北，開設以故鄉為名的茶行，批發自家茶品並販售其他產區的台灣茗茶。我下了課回到茶行，爸媽在前廳泡茶做生意，我在內廳寫功課。客人多的時候，我也幫忙泡茶、包茶葉；有時功課不會做，熟客便湊過來陪我解題，有時則會陪我玩耍。茶行不只是店，也是家。

父親一年四季南北奔波，茶季一到就回山上製茶，再將茶載回店內銷售。還沒有真空包裝時，新茶到了店內要再用焙籠烘一遍降低水分，此時整間店暖烘烘、茶香四溢，還會吸引客人聞香進店。隔了好幾戶的鄰居曾笑言：「老遠就聞到茶香。」泡茶時的氤氳，人情的溫暖，烘茶的香氣，是我深刻的成長記憶。

正在日光萎凋中的茶菁。圖／陳詠彤提供

因父親一句話而生的決心

隨著年歲增長，一度以為自己會在都市走出另一條路，但茶似乎一直在心底某個角落發酵，靜靜地等我回頭。

有一天，父親對我說：「妳有無想過接手家裡的事業？如果妳有興趣，現在我還有體力教妳，再過幾年可能就沒力氣了。」當下我很驚訝，傳統上茶園和茶行會傳給男孩，我沒想過父親會想將家業交給我。他接著說：「做我們這一行，可能沒辦法讓妳大富大貴，但能溫飽，最重要的是，能和家人在一起。」我沒猶豫太久，便問該怎麼開始學？父親說茶業改良場每年開設茶業入門課程，「妳先去聽看看，若對茶真的有興趣，就回來；如果沒有，也沒關係，不要勉強。」

彷彿老天早有安排，那天上網一查，剛好是課程報名截止日，我順利趕上。課程只有短短三天，內容卻扎實有節奏：從品種辨認、茶園管理、製茶技術到感官品評，項目環環相扣。原以為自己從小泡在茶香裡，上了課才發現自己對茶的認知其實很淺薄，像青心烏龍帶有蘭花香、金萱有奶香、四季春有梔子花香……這些所謂的「茶樹品種香」，我才第一次學著辨認。

陳詠彤位於梅山老家的茶山風景。圖／陳詠彤提供

茶香，是從茶人的經驗與堅持中誕生

課程一結束，父親便帶我上山做茶。採茶得等露水褪去才開始。父親說，正午日頭大，這時採下來的茶會特別香，稱為「午時菜」。採摘下的茶菁送回老家院埕，鋪平曬日頭，即「日光萎凋」，經陽光曬過的茶香氣會特別清亮。日光下的茶菁帶著些微刺鼻青草味，經輕力翻攪，菁味漸漸散去，轉為淡淡的、綠色般的清香。此時將茶菁移至室內，重複攪拌、攤平，最後堆高靜置。

每隔一段時間，父親會抓起一把茶菁遞給我聞香，並叮嚀我記住茶在不同階段的氣味，「等到花香漸漸揚起，就是炒茶的時機了。能否留住花香，要看師傅的功力。」那一刻，我感覺茶香不只是從茶葉中而來，還是從一雙雙手、一代代人的經驗與堅持裡誕生。

現在的我仍在茶行裡生活。有次我問父親：「什麼時候我才能出師？」他回答：「茶的知識和經歷是追求不完的。即便我已經做茶大半輩子，也不覺得有比妳阿公厲害。」我又問：「那你覺得，你跟阿公學了多少呢？」他笑著說：「可能只有妳阿公的七成功夫吧！不過妳不用急，茶自然會讓妳領悟，只要妳永遠對它保有謙虛的心。」

從茶湯中品出茶葉的品種、季節的滋味、製茶的手法和產地的風土，茶香不再只是童年的記憶，早已流淌在我們一家的血液中，安靜深長地，傳遞著無聲的精神和祝福。

●作家簡介： 陳詠彤，台大園藝系碩士，梅山茶農的女兒，在台北長大。 因為父親的一句話決定接手家業，起初至茶業改良場接受完整訓練，後來直接念了一個和茶葉相關的研究所。目前為茶葉感官中高級品評員，和家人一起經營一間近四十年的老茶行。