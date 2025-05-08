【喫茶樂6-5】蔡以倫／在香草芬芳中慢下來

擱新聞筆走入香草世界

「你好，要試喝一下我種的香草茶嗎？」

這句簡單的問候，總能拉近我與人群的距離。曾經，我是媒體人，在時代巨輪裡追逐新聞脈動，十幾年不停歇。直到某日，我走進淡水山上老家一片香藥草園，陽光灑落在薄荷葉片上，空氣中飄來一陣陣微甜清香，我忽然明白：我想換一種生活節奏，用植物的語言與世界對話。

於是，我暫時收起寫新聞的筆，開始學習種植，轉型成香草職人，書寫全新的篇章。

這些年，我在淡水開了間名叫「香草街屋」的小店，販售自己親手種植、烘乾與調配的香草茶包。店鋪不大，卻裝得下四季風景與植物故事。春天的洋甘菊，夏天的檸檬草，秋天的芳香萬壽菊，冬天的迷迭香，每一片葉、每一朵花，都是我與土地共譜的詩句。

芳香萬壽菊（左起）、香蜂草、甜菊與檸檬草（下）是常見的香草，也是蔡以倫「解憂香草茶」的配方。圖／蔡以倫提供

給初學者的黃金比例

香草茶不只是一種飲品，它是一種生活練習，與自然的對話。我也把這樣的理念帶進社區大學教室，與學員分享如何調配一杯平衡且療癒的香草茶。在教學實作過程中，我摸索出一個廣受學員喜愛的「黃金比例」：濃、香、甘＝1：4：1，公式簡明易記，許多老學員多年後仍能琅琅上口。

「濃」代表基底，多是味道濃苦、屬性溫暖的香草，如迷迭香、紫蘇、羅勒、百里香、檸檬草等；「香」是中層，屬性平寒，承載氣味的靈魂，多數淡雅香草都歸於此，如香蜂草、芳香萬壽菊、洋甘菊等；「甘」則是收尾，利用甜菊或甘草帶來的溫柔餘韻，雋永回味。

這樣的比例讓初學者也能調出層次分明、口感親切的香草茶，讓植物走入日常，不再遙不可及。最美好的時刻，是聽到人們喝下第一口後的驚喜：「好好喝喔！」讓我瞬間忘卻務農辛苦與勞累。我用香草療癒別人，也療癒自己。

在體驗教學中，我常用一份檸檬草（濃）搭配兩份香蜂草與兩份芳香萬壽菊（香），再加上一份甜菊（甘），調配複方香草茶，並命名為「解憂香草茶」。我將解憂茶香帶進社區活動與社福機構課程中，分享給更多人，也一併傳遞香氣中蘊含的平靜與喜悅。

曾任職媒體的蔡以倫，在香草的世界中獲得平靜與療癒。圖／蔡以倫提供

帶有香氣的人生夥伴

與其說我選擇了香草，不如說是香草教我學會了「慢」。慢慢地走，慢慢地感受。在香草園裡，我喜歡蹲在芳香萬壽菊叢旁，看著它們隨風搖曳，香氣環繞身邊；或是輕撫洋甘菊花朵，細品如蘋果般的清新氣息。與植物相處的時光，是我一天中最安靜、最療癒的片刻。當雙手接觸土地與植物，彷彿自己也被大地溫柔接住，心中煩憂與躁動，隨著香氣一點一滴地蒸散在空氣中。

假使要從眾多香草中挑選幾位「人生夥伴」，我會這麼介紹：

最貼心的香草：洋甘菊。它像一位溫柔的朋友，在情緒紛亂時安撫你，淡雅香氣陪伴度過每一個難眠的夜晚。

最有個性的香草：芳香萬壽菊。風味明亮濃烈、帶有異國調性，不論泡茶或入菜，總能展現鮮明存在感。

最百搭的香草：香蜂草。性格溫和、氣味柔潤，彷彿檸檬與蜂蜜的結合，適合協調多數香草，是調茶靈魂角色。

最討喜的甜味香草：甜菊。天然甘甜總能擄獲長輩與孩子的味蕾，是不加糖也能滿足口慾的健康選擇。

最值得在台灣推廣的香草：檸檬草。不只耐熱抗病、好種植，適合泡茶、入菜，還能驅蚊，是極具潛力的在地之星。

香草不同於一般植物，溫潤細緻、不喧譁，卻能悄悄走進人心。有朋友問我：「你為何這麼愛調香草茶？」每當滾水沸騰、茶香飄散之際，我常感悟，生活其實簡單而美好。享受茶間時光，傾聽別人故事，反思自己足跡。

種香草、做香草茶，不只是我的職業，更是我喜愛的生活方式。它讓我放慢腳步，在每一杯茶香中，看見土地顏色、四季流轉，品鑑人間真摯的交流。

●作者簡介： 蔡以倫，香草職人、淡水香草街屋主理人，曾任職平面媒體，2011年起投身香草推廣與食農教育。 擅長香草茶調配與園藝教學，致力於分享植物療癒日常之美。