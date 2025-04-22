年輕時，有段過渡期在家當全職主婦。子女放學回來喜歡進門就吆喝：「媽咪，我回來啦！」如果沒聽見我的回應，他們會樓上樓下加地下室找個遍。而先生下班回來時，假使家中鴉雀無聲，他會揚聲問：「妳在哪裡？」偶爾我心血來潮，會跟他們玩捉迷藏，驚嚇他們一番，添點生活樂趣。心中確實存有一種被重視的感覺，並收受的理所當然──要不然，他們下課下班回來，哪來的應時點心與餐食？在外一天的喜怒哀樂又要找誰說呀？

歲月如流，自晉升銀髮族以來，起床、就寢、出門或回家，向老伴打聲招呼、報個平安，知道對方行蹤，並不見得是羅曼蒂克的不可一日無此君，卻是另種習慣了的心安，以及對日常作息的安心。

常言年紀大時，謹防意外。古時候，對同住的老父母需要晨昏定省，並不是沒有道理的。出門回家，若驚見年長親人倒地或出了意外，卻無人及時伸援，該是多麼怵目驚心！

一句平凡又普通不過的「你在哪裡」，蘊含了多少潛意識的關心，也是下意識地希望不在一起時，對方一切安好如常。

邁進人生的冬季，日子過得樸實平安無大病，即使平淡，也是一種幸福。