中蓉／女兒的幸福三問

女兒去美國讀書的第一周，在校園一隅見到台灣某團體即將演出的海報，領隊的英文姓名與家中熟識的王老師接近，便主動聯繫並自願協助翻譯，因而認識了校方接待單位的美籍教授，兩人甚至成為房東與房客的關係。一連串的巧合讓我們讚嘆，殊不知更奇妙的緣分才正要展開。

後來，這位美籍教授應王老師之邀到台灣授課，我們設宴款待，藉此表達感謝。當日我們較晚抵達，王老師的一位助理出來盛情迎接，女兒隨後匆匆趕到，助理又及時起身招呼，得體的舉止讓我們留下深刻印象。

返家後，我對妻說：「妳傳訊問一問那位助理的背景吧。」妻心領神會，立即聯繫探問王老師跟助理熟不熟，王老師回以肯定答覆。妻發出第二問：「他有女朋友嗎？」王老師答無。接著是第三問：「那有男朋友嗎？」也沒有。我又請妻再傳一句「請多幫忙」，王老師回問：「幫什麼忙？」妻想了想未再回覆，決定讓這段對話暫且打住。

沒隔多久，王老師果然趁著參訪邀請女兒加入，同行者都是年輕人，巧的是，女兒和王老師的助理大學主修同一專業，兩人有講不完的話題。短暫相處後，這位助理成為女兒的護花使者，每天早上開車接她上班，兩人的關係愈走愈近，半年後雙方就考慮結為連理了。

有趣的是，小倆口從頭到尾對我們與王老師的「三問」默契毫不知情，直到提親宴上才知道被我們給牽線了。女兒笑著打趣：「原來是我爸對女婿一見鍾情！」人間的緣分誠然妙不可言，能與王老師聯手撮合兩位年輕人相愛成家，應該是我們最大的「人生成就」吧！