曾慧敏／兒子的暖心孝道

我喜歡唱歌，雖無天籟之嗓，但閒暇時能自娛娛人，是人生一大樂事。但先生工作繁忙，少有時間聽歌唱歌，對流行歌曲亦知悉甚微，更遑論可以跟我對唱了。於是，我常常一人分飾兩角對唱，孩子們看在眼裡，感到好笑又有趣。

連假期間，我們在婆家唱卡拉OK，我點了一首喜愛的閩南語對唱歌曲，正當我要故技重施，自行唱完這首歌時，小學五年級的兒子突然跳出來，豪氣地拿起麥克風，說了句：「我來！」我驚訝地望著他，心想：這孩子不太會說閩南語，有辦法唱閩語歌嗎？

音樂一下，兒子竟隨著樂曲一字不差地與我對唱起來，字正腔圓、有模有樣，一曲唱畢，博得滿堂彩。我抱住兒子，誇他好棒，並問他是何時練會這首曲子的？兒子搖搖頭表示沒特別練，只是看到媽媽常因無人對唱而覺得有點可惜，就趁我平常唱歌時，試著記住曲調和唱法而已。

兒子小小年紀就如此善解人意，會想辦法讓媽媽開心，也算是體現了孝順的真諦，幸福的感覺縈繞心頭，久久不散。