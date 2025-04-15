早期街頭營業場所的堂號往往是門楣上的店名招牌，「堂」本有廳堂、居室之意，無論字形與聲韻，都得以讓人輕易想像某種莊重的空間氣氛。老派經營者不明說自家堂號經營的是什麼生意，所以某某堂可以是中藥鋪、糕餅店、茶館、餐館或文房，你只能上前探它一探，自行琢磨此堂經營的內容。

隱而不宣的古意式微，現代宣傳走的是大聲公路線，吾家附近有些壓克力看板經常只簡約而斗大地寫著「花」、「床」、「水電」或「檳榔」，務求老嫗能解。

一個濛濛的雨天，在老城窄小的騎樓走著，途經一間老字號「華文堂」，各種色澤材質的印章陳設在玻璃櫥櫃裡，乍看之下為刻印鑄字專業，踅到轉角回頭再端詳，見到牆上一枚手剪的碩大「囍」字，筆畫厚實，金黃燦爛，忍不住多看兩眼。

好久沒看到傳統喜幛上浮貼用的剪字了啊，從環繞「囍」字的喜帖判斷，此堂亦擅長廣告印刷，並且懂得古老的剪字工法。囍字上方掛了一幅橫匾「一刻值千金」，「一刻」雙關，意指時間，也是手藝。

忽而想起兒時我在課堂裡學過剪紙，剪的是賀年用的「春」，色紙薄軟，剪完需找一本厚厚的書重壓幾日，糊上窗玻璃比較平整好看。

早期婚宴祝賀的巨型「囍」字使用特別硬挺的金紙剪裁而成，只是我沒想到紙材強悍到可以撐過雨都濕漉漉的季節，既不色衰亦無鬆弛，似乎比誓言更不顯老。