【靜心之道‧徵文示範作】凌明玉／想要寫點什麼的時候

沒有人不愛耍廢，即便作家也是熱愛者。

有時覺得寫作是無意義的，誰不是重複的日常，厭惡工作，喜愛無所事事，通常厭惡的時間很長，喜愛什麼都不做的廢人時間卻倏忽即逝。

偶爾，生活裡發生一點有意思的事，貓托腮或是剛好荷包蛋煎得特別像太陽，打開臉書想寫什麼，沒寫幾個字又感到徒勞，不值得讓人讀這種廢文啊。

離開生活去遠方時，也會想寫點不同於坐在書桌前的心情，最終又取消送出的文字。左思右想，這是我的快樂，為什麼得在乎別人看了快不快樂？誰都可以尋找這樣的悠閒，寫出旅行時滿滿的幸福，使心臟將要炸裂的心情，令人討厭也沒關係，我不想在意那些人的看法，就是想寫而已。

於是，我逐漸減少在臉書分享日常心情，總覺這世界有太多聲音，惡質的、困惑的、祕密的，難辨是非的……我不要再加進去攪和。

但能讓我喧囂的心，慢慢地沉靜，多半還是開始想要寫點什麼的時候。載體可能是Instagram、Word，一紙空白，等待我的心恢復到剛剛開始喜歡。

寫作，總是容易被某個畫面、幾句話、一段音節撩撥的雀躍狀態，忽然迸出了念頭，此刻，正是現在，非寫不可。

我常在自己的文字安靜下來。近年來甚至不分載體，手機備忘錄、一張小紙片、餐巾紙，隨意寫幾個字皆能為心按下靜音鍵，即刻墜入書寫專屬的時空。

記得有次去到山裡的部落，遇見摩托車上趴著準備出遊的三隻小貓咪，怔怔望著來客魚貫而過，還有原住民藝術家工作室的小橘貓和小狗，山莊餐廳裡亦步亦趨的小虎斑，驚擾牠們的日常，身而為人認為很抱歉的不多。

人這種生物有文字有文明，卻特有分化統一不同意識和信仰的其他人的慾望，更別提總是關注自己想要需要而忽略其他物種啊。有時，想寫的文字也會帶有怒氣，但心仍得保持最初的觸動與平靜。

大約像我學會手作洛神花蜜餞，一層花朵一層糖粒，壓得緊實嚴密，經過漫長時間，心底總會開始汨汨滲出甜蜜。彷彿有點懂得了，想要寫點什麼的時候，寫的是快樂喜悅很好，寫的是讓自己消解痛苦也好，寫完就好了。

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