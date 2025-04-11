陳金鳳／中年後的改變
生長在貧困年代，養成我節儉的個性。婚後一年買兩次衣服，一次是生日，一次是母親節，還是先生半強迫帶我去添置的。看上眼又合膚色的衣衫並不便宜，老公倒是豪氣埋單，但全職煮婦如我平時哪裡捨得穿，只在正式場合或宴席才肯穿出門。
先生人緣極佳，四方友人常分享名產美食，我總要把「先前」的解決掉，才會享用「後來」的。
民生中的「衣、食」與身體密不可分，邁入七旬，行之幾十年的習慣有了改變，將束之櫥櫃、總有一天會進入回收場的心愛衣物，趁現在身材尚未走樣，依季節輪流換穿，讓自己神采奕奕；友人送來的美饌，依不同的最佳賞味期限內品嘗，只要不浪費，自然心安理得。
吃是明功，穿是威風，雖是凡婦一個，吃穿也要及時把握，好好享受「還能享受」的餘生。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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