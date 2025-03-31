那天，同事傳來一張二十幾年前的舊照片。照片中的我們笑容燦爛，而今時光荏苒，青春不再，慶幸的是大家的情誼依舊。但可惜的是，同事玫已然離世，在她四十五歲那年。

記得剛畢業時，因緣際會下，我到一所私立高職擔任國文老師。滿懷教學熱忱的我，當時不斷思索如何運用生動活潑的方式引導教學，怎樣讓學生更願意學習有些枯燥的課文。那時在辦公室裡，座位在我對面的資深老師把我的鬥志看在眼裡，淡淡地提醒：「教學的路長遠得很，凡事盡力就好，不用傻傻地拚命，太拚命是很難走得長久的。」當下我不太明白她話中的涵義，多年後的今天回想那段話，似乎頗有道理。

後來我到小學任教，認識了玫。她在成為正式教師前曾擔任多年的代理教師，因此十分珍惜這份得來不易的工作。玫展現積極強烈的企圖心，不但把教室布置得美輪美奐，格外用心教學，更嚴格要求學生，在各方面力求盡善盡美。

在玫辛勤的耕耘下，她的學生努力向學、循規蹈矩，在各項競賽中屢創佳績。玫在校方和家長身上自然獲得不少讚賞和肯定，她也很開心苦心經營收穫的成果。

日復一日，玫按照自己的模式帶班教學，不曾有一絲懈怠。不論大大小小的比賽都以獲得第一名為目標，連午餐時間也毫不放鬆，常常一邊吃午餐一邊聽學生背誦課文。看在我們這些好友的眼裡，覺得她對自己太過嚴苛，擔心她的身心健康會受影響，不時會勸說幾句，但執著的玫絲毫不在意我們的苦口婆心。

幾年後，玫真的生病了，確診時已經是癌症第三期。歷經開刀、化療，撐過一段與癌細胞奮力對抗的日子，病情暫時獲得控制。玫終於開始調整帶班的方式，也積極運動健身。怎知兩年後病情復發，最終不敵病魔，留下尚在讀小學的孩子。

職場上難免會有競爭和各種壓力，負責當然是對工作該有的基本態度，然而盡力即可，也要懂得適時放鬆和調整，才能走更長遠的路。畢竟沒了健康，再不凡的理想都沒有意義。這是從玫身上，我學習到最重要的事。