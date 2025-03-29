在美國的華文報紙看到一則新聞，一名華裔女子，因舊金山灣區租金太貴，大學畢業後在家住了十二年，先是朝九晚五，後疲於職場辭職，憑靠「斜槓」教授瑜伽與音樂，加上直播帶貨，攢下的現金和投資資產多達四十萬美元，這才搬出家門。

如是例子，很難定義為啃老，可以肯定的是，這位女兒得到父母的有力支持，一種可能在兩代之間經過商量和利益考量下所生的庇蔭，讓孩子比一般同輩容易「彎道超車」，繼而成為一種優勢。

生活在國外的華人家長，似乎有著更深的家庭責任感，使得「同居共贏」的模式在華人圈內更為常見。

美國人在十八歲之後便搬出家門自立的傳統，已被長年的經濟不景氣所改寫。除非是那種破碎到衍生出社會問題的家庭，否則，我發現到身邊有愈來愈多的美國父母不得不對如是趨勢低頭，在現代經濟壓力下，兩代雙方被迫展現更多的適應力，且必須非常靈活。

「不出巢」的子女們，多半需要分擔家務、分擔房租水電，甚至保有一份賴以生存的工作，以維繫適應社會環境所帶來的競爭力。有些則是在父母手底下幫忙，最常見的是餐館、洗衣店或雜貨店之類的生意，使其不受裁員風潮影響。員工是自家人的好處，也在於彈性更大，能作為子女在畢業後尋覓正職的過渡期跳板。

說這樣叫「啃老」，確實是有啃到那麼一些。住家裡少了很多費用，在收入不多的起步階段仍能存得了錢，不至於入不敷出或負債，才能進一步談理想。無論是自己創業、還是在有後援的支撐下謀得理想職務，有這一把推助很是關鍵。

在美國的華人父母為子女提供最典型的支援，是幫忙看顧孫輩，短期或長期，住一起或者臨時送來托育。更有家鄉的退休父母接受長居國外的子女為他們辦移民，以依親名義到美國來定居養老，順便可與兒孫近距離生活。本就有退休金的他們多半並不需要子女付出額外的金援，這種支持延續了家族間的紐帶，亦在一定程度上減輕了年輕一代的育兒壓力。

容許老大不小的成年子女跟自己經年累月同住，似乎也成了父母支持子女成長的一種型態，意味著上一代所謂的「空巢期」延後，甚至都退休了，還有可能逢遇在外工作多年的子女突然被公司裁員、離婚等變故，而拉家帶口返巢的現象。而哪天能夠再完全不靠父母的自立，卻又遙遙無期且無法保證，成為一種新的常態。

此等家庭模式，無疑反映了代際之間更深層的連結與依存。儘管經濟現實使得「父母庇蔭」更像是種權宜之計，然而在此過程中，能否在支持與獨立之間找到平衡，將決定這樣的模式是助力還是羈絆。畢竟，有家長作為後盾固然暖心，但子女真正的成長，仍需在離巢後的試煉中完成。