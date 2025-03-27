五歲外甥同許多小男孩般，喜歡恐龍、奧特曼超人、哥吉拉，較不一樣的是他特別鍾情草莓。因此一幅反差畫面應運而生：耳朵聽聞奶音發出「咻、碰、哈」等噴火音效，轉頭一瞧，這聲響卻是由全身粉紅的男孩身上發出──毛線帽是一顆大草莓，睡衣點綴多粒小草莓，至於拖鞋則指定要跟莓色呼應的嫩粉米妮。

外甥欽點草莓口味的益生菌、羊乳片、無糖果乾等一切產品，冬季來臨，糕點上的碩大紅果更是他的指定部位。為了博君喜愛，每回碰面，我會特意戴上琺瑯製的草莓耳環，手提符合關鍵字的吃食玩具，因此便成了他口中的「草莓阿姨」。

都被如此呼喚，阿姨怎麼可以辜負這稱號，因此蒐羅各式草莓成了首要任務。幸好這目標不難達成，討喜的草莓經常被打印在眾多商品上，也是各種零食的基本口味。尤其到了果實盛產季，相關製品更是鋪天蓋地襲捲而來，全世界被暈染為紅紅粉粉，像外甥一樣，甜香Ｑ嫩。

自出生以來，外甥始終備受寵愛，全因他是姊夫與娘家兩家族中的唯一稚孩。因而只要他喜歡，在能力所及，大人均會儘量滿足。不過，大家也認同寵子不孝的古諺，是以該遵循的禮儀仍不忘費心教導。

然而某次去姊姊家，到了該返回的時刻，外甥卻開始鬧起脾氣，一下子喊有話要說，一會兒說要畫圖給我，總之用各式理由拖延，最後直接用小手緊抱我雙腳。那瞬間我終於明白他要說的，其實不過一句：「不要走。」

近來則是他展示一小箱日本高級草莓，左半盒已在前一日被他完食，右半盒是姊姊放置冰箱深處，留待其繼續享用。可是他卻將之翻出，介紹著超級好吃，要將最愛分享給阿姨三顆，頓時讓我感動得雙眼擊發出無數愛心。原來自己給出去的草莓不曾消失，而是經過醞釀，化作一顆顆無形的甜，填滿我心窩。

我對外甥說：「都留給你，阿姨喜歡看你吃。」儘管沒有品嘗到草莓男孩的草莓，但我已感受到，那是世上最棒的滋味。