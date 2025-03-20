午後，陳姊帶著三歲多的孫女到家裡來，她一刻不得閒，跑得滿身大汗，陳姊只好把她的外套脫了。

要離去時，陳姊幫她把外套穿上，小娃兒扭來扭去就是不穿，問她為什麼？她的回答是很熱，她要穿「半件的」。這樣的答案，讓眾人一頭霧水。

她看大家面面相覷，就指著我身上的背心說，要像姨嬤一樣的。原來她要穿背心又不會講，而背心少了領子和袖子，在她眼裡不是一件完整的衣服，只有「半件」而已。

她的新詞彙讓我們這些大人直呼有趣，不得不佩服小小年紀的她，居然有細心分辨的能力。