那年為了就學，到台北大伯家借宿，才發現伯母與母親的治家方式有天壤之別。

彼時讀到大學畢業的母親並未成為職業婦女，而是專職家庭主婦，對子女的要求一向以「用功讀書」為原則，我們只要成績好、能躋身一流大學，讓她臉上有光就行了，並不要求我們做家事，認為我們只會添亂。

反觀伯母相當注重生活教育，飯後的收拾清潔統統交由自家孩子負責，假日更規定他們要一起去菜市場或大賣場購物，返家後再指導如何清洗菜蔬、處理肉類海鮮等食材，並練習烹飪。

雖然堂姊和堂兄都是上班族，打理家務可是一點都不含糊，大概因為伯母是家商科老師的緣故，治家特別有一套法則。尤其是堂兄，煮家常菜對他是輕而易舉，甚至手藝還超越堂姊，可想見未來的堂嫂有福了。

我這個旁觀者看了真覺得自己是生活白癡，只會張嘴吃飯，因此懇請伯母教我。當然，初始手忙腳亂、錯誤百出，但耳濡目染之下，我多少認得一些蔬菜及魚種，也學會做番茄炒蛋、皮蛋瘦肉粥等簡易的料理。

後來堂姊婚期將至，伯母一想到什麼便會叮嚀什麼。有天，我聽到伯母說：「嫁過去不要對丈夫說什麼你爸爸、你媽媽，一律喊爸爸媽媽。萬一有爭執，就像我罰你們姊弟吵架時，其中一個不許留在現場，各自分開冷靜。妳個性犟，不要當自己是公主，等人家來遷就妳、哄妳。要知道，丈夫也是王子，要改先從自己做起再說……」

我聽了莫名的感動，想來婆媳問題應該不會發生在堂姊身上，難怪大伯一家和睦溫馨，全是伯母治家有方。連母親也讚美：「嫂嫂是睿智的女人，大伯有福才被嫂嫂慧眼相中。」

我在大伯家住了兩年後，母親也開始向伯母看齊，放手讓我和兩個弟弟練習做家事，讓我們從錯誤中獲得許多寶貴的經驗。