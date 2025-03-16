雨青／追一顆令自己閃耀的星

偶像旋風不曾於現今社會缺席，它席捲粉絲們的尖叫與狂熱，吸睛也吸金。

追星，基於根固的崇拜心理，原始欲求的自發表現，無可非議。有它，國人得以掏錢消費促進經濟；有它，百無聊賴的生活終於有了寄託。但，虛空無著的心靈真能因此覓得足以安頓的處所嗎？

猶記讀中學時全台哈日，我也跟風購買日劇女主角周邊商品，舉凡護貝小卡到影劇寫真，無一疏漏。若說過分收藏是一種病，我想我應該生病了。當藏物不斷占據生存空間，即將把我窒殺於室之際，母親喝令驅除這些障礙物，還我張口呼吸。的確，我積攢每周零用金投注追星市場，為台灣經濟貢獻棉薄；我擁有這些五花八門的演藝娛樂，生活不再只有繁重的課業壓力；我努力收藏得塞櫃壓床，卻依舊填補不了對未來的茫然與空虛，我究竟得到什麼？

前陣子與多年不見的高中同學聯繫，昔日她同我哈日，今日改跟韓風。我訝異她的追星狂熱不輸年輕人，只要排休，定飛去韓國追星。我們都年逾不惑，我因歲增漸次澆滅追捧明星的熱情，何故令她熾烈不減？為了保持一顆年輕的心。她說終日繁忙緊張的工作壓力，壓得她透不過氣，生理年紀不可逆，當她意識到連心理年紀也隨之萎謝，活著不就等同一塊會呼吸的肉，了無生趣。

德國社會學家齊美爾於《貨幣哲學》提及，當觸手可及之物盡以貨幣來衡量價值，這些物已無法反映各人於生活中致力追求的主體性，它帶來的將是一種碎片化的局面。同樣追星，與我不同的是，高中友人藉此保心不老，消費行為不單表象貨幣與商品交易，換取的是更為深刻的存在價值。而我，盲目跟風，跟著跟著也就瘋了，我發現自己著迷的僅是當下購買行為，不是手中持有的商品。買，證明我有能力，尤其在學業成績與親子關係都失控的時候，我感到重拾一點操控力；追星，代表我跟上流行，卑微如我竟能在瞬變的流行文化中購得一小張席位，我感到歸宿的一絲幸福。藏物不過似一種儀式，標記著曾經擁有，事後憶起，這些物之於我其實不具任何意義。

砸錢追星，能滿足短暫欲求，過後卻襲來更恆久的失落。因此，唯有將消費視作手段，意即把財貨交易當成達標的歷程而非終極目的，個人主體性才能彰顯，並自主掌握人生。追星也是如此。

旋風不歇，明星熠熠，學習如何駕馭風勢乘風遨遊，追一顆不僅自身星光燦目，也連帶閃耀粉絲的星，這光芒不來自偶像，來自粉絲自己的生命體悟。