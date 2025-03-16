南豐／當個有肩膀的伴侶

拜讀2月22日紫堤的〈媳婦、女兒，待遇差很大〉一文，周遭親友也有類似情況，認同作者安慰當事人「解除婚約是對的」。耐人尋味的是，事件中男主角的毫無作為，我認為更值得探討。儘管孝順父母是為子之道，但雙方已到論及婚嫁的階段，隨意讓情感告吹，難道不覺可惜，也不珍惜嗎？

三十多年前，我正在準備婚姻大事，母親特地把我和老婆的生辰拿去給命理先生看，回來後勸我取消婚約，因為命理先生說我倆「八字不合，夫妻相剋」。我聽了差點昏倒，立即委婉告知母親，希望她能尊重我的選擇，切勿過度迷信而拆散恩愛鴛鴦。母親見我心意堅定，便也將此事拋諸腦後。

今年母親高齡八十八歲，身體硬朗，我和老婆雙雙來到耳順之年，相處仍如新婚時。倘若當年我是個「媽寶」，這三十四年來恐怕夜夜要唱姜育恆的〈跟往事乾杯〉，懊悔終身。

有一首逾半世紀的日文老歌〈ここに幸あり〉，歌詞大意是只要女人能依偎（好）男人度日，便是幸福之地。這首歌後來被改編為同名國語歌曲〈幸福在這裡〉，歌詞的頭兩句便是：「我的幸福在這裡，因為這裡有你／從此不再尋萬里，我不願再分離」，可見無論中外，擁有「有肩膀」的另一半是莫大的幸福。願天下有情人終成眷屬，無論男女，都要將心比心。