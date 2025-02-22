紫堤／媳婦、女兒，待遇差很大

好朋友麗明的女兒訂婚了，送來一盒禮餅讓我沾沾喜氣。我知道她女兒和男友長跑好幾年，現在總算訂下來，我真替麗明和這對小倆口感到高興。

近日她與我相約吃飯，提到女兒解除婚約了，我很詫異。麗明說，解除婚約之前並非沒有掙扎，雖然現在不要說解除婚約了，離婚也很普遍，但在她們住的村莊，這必然成為鄉人茶餘飯後的八卦，然而為了女兒的未來幸福，她不得不主動提出。

原來，前任「準親家」十分傳統，希望麗明女兒嫁過去後就專心當家庭主婦，準備生兒育女。但麗明女兒有份不錯的工作，為此感到為難。最令人無法接受的，是他們還規定除了大年初二，其他時間不能常回娘家，理由是會讓外人誤會受婆家虐待，才會常往娘家跑。

麗明又說，女兒的「準大姑」雖然已經結婚，婚後仍住在娘家，平時上班，孩子便給自家媽媽帶。這讓麗明母女很不解，為什麼唯獨當媳婦的沒有回娘家的自由？

婆婆對女兒和媳婦有兩套標準，時有耳聞，沒想到麗明的女兒也遇到了。聽完前因後果，我告訴麗明，解除婚約是對的，假使明知嫁過去就是要被束縛，為什麼還要「食飽換枵」呢？

只是可惜了這段戀情，只能無疾而終，我同時感嘆，媳婦也是別人家的女兒，身為婆婆的人，一視同仁，真有這麼難嗎？