也仁／長照親屬，更需要轉念

學校大部分同事同我是五十歲上下，邁入中年人生，陸續面臨照護年邁雙親的日子。長輩身體好當然幸福，若罹患失智，行動和念想都造成生活困擾，對有心的或不得不擔起照顧責任的家人，無疑是件苦澀、壓力時時爆表的負擔。

「我公公最近的狀況很差。」這天，文秀與經歷過同樣壓力的我訴苦：「先生跟我吵得很兇……」文秀的公公年近八十，失智情況日漸嚴重，儘管唯一的兒子再三叮嚀，萬般囑咐他想吃什麼就說，別老是自己動手做，情況依舊。「冷凍的高湯拿去蒸卻忘了，湯蒸乾後又懷疑有人偷吃，」文秀無奈地搖頭，「先生受不了頻出狀況，和他爸講話的聲音都很火大，唉！」

回想我那有絕佳廚藝的父親，失智後連平時拿手的煎虱目魚也煎成木炭般，母親頻頻擔心瓦斯沒關，總出不了門，一旦踏出去便叨叨不忘，即便我反覆安撫出門前已確認過，但對失智的人而言，我們的好幾次都是他們當下的第一次。

我安慰文秀，我也曾對自己的父母忍不住脾氣。文秀提到先生原打算退休，但擔心成天與失智的父親相處會受不了，也擔憂未來的醫療花費，遂打消念頭。我想起父親在八十七歲那年跌斷髖骨住院，雖然本就請了看護，家中的母親同樣需要人照護，於是我請了一星期的特休假返家，然而老人家夜間睡不著起身走動、打翻鍋具或挪動椅子發出陣陣聲響，統統讓人精神緊繃，時時擔心有任何突發狀況，那種壓力不容小覷。

我想，文秀的先生和我都是放不下、謹慎求好型的兒子，若無法轉念，壓力倍沉。

文秀說，目前老人家白天至長照機構安親，晚上才由夫妻倆照顧，暫且只能如此。

深知文秀需要的是情緒的抒發與獲得同理，而非需要任何會造成壓力的建議，於是只專注傾聽。我心疼長照家屬的辛苦，也心疼失智的老人，因為沒人願意成為孩子的負擔，當我們同理失智老人的無助時，或許心情會稍微平和一些，心也會柔和一些。

這並不容易，但何妨一試呢？