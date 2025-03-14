王大可／按下人生中的暫停鍵

去年年中由於健康因素，不得已向公司請了半年的留職停薪，打算好好調養身體一陣子。

這個決定實屬不易，倒非經濟因素，而是從學生時期便常是全勤寶寶的我，有著萬不得已都要乖乖上學上班的觀念。然而身體傳出的諸多警訊，逼迫我在安排好手術時間之後，在家人的堅持下，按下人生中的暫停鍵，給自己一個喘息的空檔。

前幾個月多在床上修養，輕鬆愜意，唯一要務便是等待術後的身體復元。但隨著傷口癒合、體力逐漸恢復，內心開始有著蠢蠢欲動的不安。不安什麼呢？習慣忙碌的我，竟然已不知如何慢活。甚至常常覺得自己在浪費時間、浪費生命。

這時候，先生告訴我，我應該要學習「認真」當一個「閒人」。我靈光乍現，開啟工作模式規畫一個「閒人」應該做哪些事，並且一一條列筆記。接下來的日子，我逐項完成我的待辦事項：讀小說、料理三餐、規律超慢跑、聯繫久未謀面的好友、陪伴爸媽、嘗試投稿等。每當在待辦事項前打了勾，久違的成就感又浮現，我快樂又享受地度過了留職停薪的後半段時光。

隨著復職時間的逼近，我心中不但沒有任何緊張感，取而代之的是期待與躍躍欲試。因為我的身心靈已然在這個短短的暫停中充飽了能量，蓄勢待發。我突然領會，這個暫停，其實是前進！