茉莉／看球賽，是向選手致敬

半夜起來看球賽轉播，對現在的人來說是很稀鬆平常的事，但在五十年前，是愛國心的狂熱。

那是台灣的少棒進軍美國威廉波特世界少棒聯盟的年代，就讀小學的我們總會在半夜跟著父親守在電視機前，為遠在美國的中華小將加油，父親似乎每次都會準備一些零食，鄰居通常也在看球賽，歡欣或失落的呼聲總是同時響起。

再度和家人一起看球賽，我已經成為母親，孩子也上小學，我們會在假日上午看MLB的直播，王建民在洋基隊的每場投球我們幾乎都看了，洋基隊每個球員的名字，以及部分球隊的頂尖球員，我幾乎都知道，那是我對美國職棒大聯盟最熟悉的時候，兒子甚至用高中三年蓄髮，向他崇拜的兩屆國聯賽揚獎巨人隊投手「飄髮哥」Lincecum致敬。

同時期，我們也關注每四年一次的世界杯足球賽，由於家中已退租有線電視，2006年為了看法國隊與義大利隊的決賽（那同時是法國隊隊長席丹的告別賽），我們在凌晨三點騎機車到離家三百公尺的汽車旅館看比賽。比賽進行到第一百一十分鐘，席丹因與對方球員發生衝突，憤怒「頭槌」對方，被判紅牌出場，最後法國隊在十二碼的PK中輸掉比賽，我們也帶著深深的惋惜回家。

一場球賽的輸贏不會掩蓋頂尖運動好手的光芒，能站上峰頂的人，都會屹立在那個時代的榮耀裡。

拜科技發達所賜，我們開始在家看直播賽事。在孩子們開始關注網球比賽時，世界網壇已經進入「三巨頭」的王朝。此外，台灣羽球一哥周天成與丹麥「龍王」安賽隆的對決讓人緊張，擁有兩百多周世界羽球球后的戴姿穎精湛冷靜，「麟洋配」在東京奧運的「聖筊」和巴黎奧運的再次奪金無比勵志，十二強棒球賽則再度喚起國人對棒球的熱愛。

我們喜歡看球賽，在每一場賽事中讚嘆各種超乎極限的美技，也致敬必須經歷重重磨練的選手。