小草／每個當下，都是學習的起跑點
S最初是我的部落格之友，初識時被她的文采吸引。爾後，再從痞客邦變成臉友，我很喜歡她發文的風格，尤其欣賞她鞭辟入裡的紅學剖析，她是我喜歡上《紅樓夢》的啟蒙者。
黑髮飄逸，文青氣質，讓人猜不透她的年齡。直到之前她入選「2024熟齡網紅練習生」，我才驚訝地發現她快跨入從心之年。她在粉專上寫著：「沒人教我六十九歲該怎麼活，我想慢慢活、健康活，應該是最重要的吧！」看透人生的樂活態度，令我好生佩服。
雖然只是臉友，但不忘拜讀她熱衷學習的每篇日誌。YT影片裡的她，舉手投足間充滿自信與丰采。她不只鑽研紅學，也深入古典文學，她的繪畫亦揮翰成風，每幅作品都令人讚嘆。
她的學習態度，是不斷超越自我，勇於挑戰自己，年齡不是問題，心態才是成長的動力。青春雖不在，但活力絕不輸年輕人。但願我邁向她此刻的年紀時，也能精力十足，勇往直前逐夢。繼續追蹤她的粉專，在每一次的瀏覽中，感受她的正向能量。跟緊前輩的腳步，在時代巨浪中，抓穩前進的船舵。
我想，永保一顆年輕的心，每個當下都是學習的起跑點。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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