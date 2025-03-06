【彈奏樂5-4】王又立／六月茉莉

為顧嬰而拋諸腦後的吉他

女兒出生後，我就覺悟到，今後應該不太會有時間彈吉他了。

畢竟認識的育兒前輩在照顧新生兒階段，可都是天天在時間夾縫中求生，光睡覺就不夠用，更遑論奢想彈奏樂器（演奏起來還很大聲，若不慎把睡夢中的寶寶吵醒，就只會是寶寶號哭版〈驚愕交響曲〉陪伴你）。

一如所料，從老婆待產、生產、入住月子中心，到返家與老婆正式展開二打一育嬰生涯，曾經每天都彈一小時吉他的我，有好幾個星期完全陷入「換尿布─餵奶─哄睡─陪玩─幫寶寶洗澡─安撫寶寶」的無限迴圈，忙到昏天暗地沒日沒夜，別說腦中閃過「來彈一下吉他吧」這念頭，我是連我有吉他擺在書房都快忘記了。

雖然我只是個業餘吉他手，但在樂手的宇宙裡，幾個星期沒有彈琴，幾乎就等同一輩子。就這樣，照顧嫩嬰與彈吉他這兩件事，成了永無交集的兩條平行線。

直到有一天，這兩條平行線終於相會。

苦練吉他多年為的片刻

在終於能輕鬆駕馭照顧嬰兒的各種撇步眉角，以及擁有能面對各種突發狀況的強健心理後，某個有陽光的午後，我的身心靈終於有了空檔。我從書房拿出木吉他，走到女兒躺的搖籃旁，彈了首宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》主題曲──〈人生的旋轉木馬〉。

女兒聽著那優美的三拍圓舞曲旋律，像隻夜晚裡被燈火吸引住的小鹿定住不動，嘴巴微開、兩眼直盯著面前這充滿魔力、發出神奇聲響的木頭盒子。看著看著，女兒忽然緩緩舉起手，往前探出她的食指，想要觸碰我在吉他琴弦上來回飛奔游移的手指。

這畫面有夠像米開朗基羅《創世紀》壁畫中，神欠身伸長手指，要將靈魂傳遞給亞當的場景，我有種身體被通了電的感覺。

這樣說很誇張，但我真的覺得我苦練吉他這麼多年，為的就是這一刻。我的體內產生了大爆炸，一個新宇宙就此誕生。女兒成為了我新的神諭，成為了啟發我生命體驗的新謬思。

我回想起自己與吉他的許多珍貴回憶：第一次彈出完整一首歌、第一次上台演出、第一次自己編寫的吉他旋律被陌生人讚美。所有的美好體驗都被濃縮在女兒的指尖，注入我的內心深處。

表面上看來是我把「聽樂器演奏」這個新奇體驗帶給了女兒，但實際上是女兒讓我深刻體會到，當兩個心靈因為音樂而有了交集是多麼令人感動，而人生中所有的「初次體驗」帶給我們的驚嘆和喜悅又是如何無與倫比，更何況，這音樂還是透過我自己的雙手所演奏出來。

早在女兒尚在妻子腹內時，王又立一家便已同台演出。圖／王又立提供

一家三口同台的那天

我忽然發現，養育一個嬰兒的過程與回饋，跟苦練一項樂器近乎相同：無止境的重複（練習音階技巧／餵奶換尿布）、耗費大量的時間與耐性（每天如冰河移動般的一點一滴累積）、有各種理論流派（你需要找出最適合自己／寶寶的那條路）。一步一步往前走，過程雖然艱辛，但只要得到女兒一個微笑、看到她顫巍巍站起踏出第一步，只要手中的吉他彈出了優美的樂句、和諧的聲響，那個滿足感是沒有任何事物可以比擬的。

看著女兒如癡如醉盯著吉他的神情，我下定決心，也要像我與我的吉他一樣，和女兒一同創造許多珍貴的回憶，包含和她一起上台演出（我彈吉他、她的樂器讓她自選）。

這時我才猛然憶起，在老婆懷胎四個多月時，我們全家早就一起同台表演過了。當時老婆上課的小提琴教室舉辦演奏會，她負責主奏，我彈吉他伴奏，那女兒在台上做什麼呢？當然是用她的小腳丫在媽媽肚子裡胎動打拍子。

表演結束幾個月後的六月初夏時分，老婆順利生下了女兒，看著身上還殘存著羊水、號啕大哭的她，我有種強烈的久別重逢之感。

與此同時，我的腦海響起了我們全家首次同台演奏的那首歌的旋律──台灣經典民謠〈六月茉莉〉。

然後我當下覺悟到，從現在起應該不太會有時間彈吉他了。

●作者簡介： 王又立，家有嫩嬰的新手中年老爸，業餘吉他手。