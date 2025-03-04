【彈奏樂5-2】馬場克樹／半百後的走唱人生

比賽失利，暫忘音樂夢

我從小聽著父親播放的唱片長大，唱片收錄著納京高（Nat King Cole）與安迪威廉斯（Andy Williams）等歌手的美國經典歌曲，總是聽歌的我也喜歡唱歌。高中時開始對北海道出生的民謠歌手松山千春產生興趣，會購買他的唱片來聽。大學時加入社團「民歌研究會」以吉他自彈自唱，也曾發表自己寫的歌。不知不覺已夢想成為創作歌手。

當時日本「YAMAHA全國熱門音樂大賽」是成為創作歌手的一道窄門。包括以華語翻唱歌曲在台灣廣為人知的中島美雪、恰克與飛鳥、長渕剛等多位明星，均透過這個比賽出道。為了圓夢，那時我每年都報名參賽，卻是每次都在第一輪海選的卡帶審查階段就被淘汰，完全不曾晉級北海道的地方預賽。這般慘烈的結果，讓我深刻意識到自己沒有音樂天賦，絕望放棄音樂夢想，乖順地成為上班族。在民間企業工作一年半之後轉換跑道，任職於外交部所屬的日本國際交流基金會，致力於推動日本與其他國家之間的文化交流。

二○○二年帶著兒子前往蒙古旅行，讓十多年未寫歌的馬場克樹重拾創作靈感。圖／馬場克樹提供

蒙古草原上重拾的靈光

時光飛逝，一轉眼已經從事外交工作十幾年，我幾乎忘記自己寫過歌。二○○二年夏天，帶著兩個兒子去蒙古旅行，當時他們是國小六年級與四年級的學生。我們參加全包式的套裝行程「三天兩夜的騎馬之旅」，總行程超過一百公里，從蒙古包度假勝地「布爾德」，到成吉思汗建立蒙古帝國的首都「喀喇崑崙」。當我騎馬馳騁在一望無際的草原上，感覺自己彷彿與風融為一體。那瞬間腦中突然傳來一陣音樂聲「Wonder Land, Wonder Land……」靈感從天而降，這首來自蒙古草原，以騎馬導遊的蒙古少年為名的歌曲〈GANGA的大地〉就這樣誕生了。

那是睽違十多年，重新創作的第一首歌。從前以為人的感受力會隨著年齡增長而下降，但事實並非如此，我的感受力只不過在表層布滿灰塵而已，就像那把被遺忘在房間角落的吉他。蒙古的風，為我輕輕吹走心上的灰塵。

從此我重拾吉他又開始寫歌，二○○三年至二○○六年派駐澳洲雪梨，在當地的音樂家湯姆‧費茲傑拉德的協助下，錄製自己的EP《From the Red Earth》。隨後二○○七年至二○一○年派駐台灣，這片土地溫厚的人情味、擁有熱帶與亞熱帶且涵括高低海拔豐富的生物多樣性，再再都讓我靈感如泉湧，僅僅駐台三年半卻創作了四十多首歌曲。其中一首日語歌曲〈因為有妳〉，華麗轉身成為二○一二年台灣電影《逆光飛翔》的片尾主題曲〈很靠近海〉，由葛大為老師填寫中文歌詞，金曲歌后蔡健雅演唱。

半百退休的斜槓人生

由於外交工作平均約三年一任，必須輪調至不同國家，為了能繼續在台灣發展重新燃起的音樂夢，從事外交工作剛好滿二十年的我，向日本總部提出辭呈。配合二○一二年《逆光飛翔》上映，我從日本移居台灣，並與知名音樂出版公司簽約成為專屬詞曲作家，一切看似順利進行，然而現實卻沒有這麼甜蜜，沒有音樂人願意與一位五十多歲的「外國新人阿伯」合作。屋漏偏逢連夜雨，最信任的音樂夥伴假藉幫忙處理合約來竊取我的音樂版權，遭受金錢與友情的雙重背叛，心碎的感覺好像朝我心臟開一槍。

時間使人明白誰是真正的朋友，雖然跌入谷底，反而收穫患難與共的珍貴情誼。一步一腳印，築夢踏實，我重新審視生活中理想與現實的平衡，繼續走在音樂創作的路上，也陸續開拓其他可能，曾做了三年居酒屋店長、日文老師、劇本翻譯。後來意外成為演員、文字工作者、電台節目主持人等，工作領域逐漸拓寬。

「斜槓人生」邁入第十三年，雖然已過花甲之年，承蒙大家抬愛，每月仍有八到十場的演出機會。例如在酒吧、居酒屋、音樂咖啡廳，以及春酒尾牙各種活動場，也許您曾經看過我的身影。這就是我熱愛無悔的「走唱人生」啊！