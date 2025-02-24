古家榕／管理自己的心

上周末，丈夫開車載我前去講課，臨下交流道時，他顧著跟我聊天，一不留神竟轉錯出口。我看著Google導航遽增的行車時間，血壓隨之飆高，責備的話語在嘴邊呼之欲出，可就在此時，腦中忽地冒出一句：「當你感到有壓力時，這壓力不是源於處境本身，而是你面對這個處境所產生的情緒。」

我深吸了口氣，頓時意識到，真正讓我有壓力的，並非丈夫下錯交流道，而是其所引發可能遲到的焦慮。事已至此，責怪他也改變不了什麼，反倒讓彼此不愉快。況且他是怕我辛苦才專程開車，來回近兩小時毫無怨尤，之所以轉錯方向，也是太專注與我對話，一切都是出於愛，我又何必揪著無心之失不放呢？

想到這裡，我轉向丈夫，撿起突兀中斷的話題，平靜地將它延續下去，儘管內心難免緊張，卻開始能與那份焦慮感共存。隨著我的語氣和緩，車內氣氛也鬆弛下來，最後，對話愉快結束，車也及時抵達，我向丈夫道了謝，踩著喜悅的小跳步奔赴課堂。

事實上，過去的我，對於「命名情緒」的舉動向來不置可否。始終覺得，好，我知道自己很焦慮、也明白了焦慮的原因，但此刻的我，仍卡在車上動彈不得啊！既然此舉對現狀全然無益，這麼做究竟有何意義？直到這起事件，方體會到「命名」不是為了改變環境，而是為了改變我的心──原先的我深陷焦慮而不自知，甚至差點受其煽動；可當我將它標示出來，這份「焦慮」便不再籠罩整個人，而是化作內在的一部分，讓自己有意識地進行判斷，而非無意識地被帶著跑。

透過命名，焦慮從裹住我的一大塊布縮水成一片小碎花瓣，跟我對丈夫的感情、我對他親自接送的感激，同等並列在心底，讓我清醒地做出一個決定──沒錯，我可以責備他，但，因為我愛他，所以我不想。

於是，一場風波消弭於無形，我也變得更有能力去付出愛。

每個人的心都像一座大房子，有時候難免會亂。「命名」就像一雙手，將造成混亂的物品一樣一樣撿出來，幫助我們再次擺放、重建秩序，最終獲得布置空間的主導權。原來，「理解」本身便是恢復的開始，當我學會辨認情緒，便不再被它所掌控，轉而生出一份控制力，得以管理自己的心。