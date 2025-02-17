張如欣／看劇，教會我面對生死課題

串流平台上一部聚焦生死議題的日劇《妻子變成小學生》，深深打動了我。一場死亡車禍，女主角留下另一半與女兒相依為命；十年後，女主角竟以小學生的姿態來訪……憶起在先生的告別式上，我忍住滿眶淚水，不讓一滴淚落下，只希望先生能無罣礙、平靜地離開人間。望著先生的照片，滿腔痛楚的滋味，是刻骨銘心的思念與不捨。

告別式結束了，我的傷痛卻沒有停止。看著房間的衣物，彷彿只是先生加班還沒到家，但下一刻又想到他離世那天，值班醫護電擊搶救無效，我無助地癱坐在醫院的長廊上，絕望又憤怒。在痛失摯愛的打擊下，回到空蕩蕩的家，意志消沉的我不想再面對周遭的人，更無法接受身邊任何的關心，因為這像是不斷在提醒我先生離世的事實。

不打算和任何人討論，只是選擇靜默，不斷想著他的身形、容貌、聲音，還有屬於我們的一切，深怕那些記憶會隨著時間模糊淡化。消極的生活態度和複雜的情緒讓我陷入低潮，一蹶不振，時間彷彿就停在搶救無效那天中，不再向前。

喪偶之後，究竟該如何走出椎心之痛？編劇超乎常理的設定，著實吸引著我，溫馨的敘事、感人的情節與對白，溫柔地解答了這個問題。女主角變成了小學生，用自己的方式幫助生活如行屍走肉般的丈夫重拾生活的意義，引導他學會面對過去的傷痛；此生夫妻的緣分已盡，然而眼前的女兒還需要父親的關愛，被留下的生者必須自己振作起來。雖然無法像劇中的主角一樣，與逝去的摯愛有一段不可思議的重逢，卻能在看劇的過程中提醒自己要更加珍惜身邊的每一份愛，將愛延續，連同已逝先生的份，重拾勇氣，擁抱生活。

看劇讓我更懂人生。死亡是沉重的議題，但跟著主角的故事又哭又笑，重新學會愛與生活的意義，相信：每個平凡微小的日常與當下，都值得被好好珍惜。