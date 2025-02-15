「阿嬤代表了什麼呢？」可能是一碗你肚子餓想吃的湯麵，也可能是天熱吃的那根冰棒。是牙牙學語時吃不停的餅乾，更是被父母臭罵修理躲避的港灣。是逃學翹家掩護的同伴，還是給予夢想支持的靠山，是育兒煩躁時伸出手的救星，或是始終在家等待的那個人？

雖是長女，可傳統的觀念好像總讓我弟弟矮一截，但到底少哪一截呢？明明得到的一樣多，小鼻子小眼睛的我卻給予得很少，愧疚變成一顆顆不值錢的透明珍珠，在藥水味極重的病房裡，更顯得廉價不堪。

輕輕呼喚妳，心意傳達似乎使妳有了反應，此時此刻儀器上的數字都不重要，我拉著妳的手，緩緩訴說往事，病床變成妳開的綠色TOYOTA，我依然在後座發呆，等著妳叫我一聲，看是要把漢堡吃完？還是要下車尿尿？對於自己的照顧，我超愛兩手一攤，反正總有人伺候，怎麼現在換妳不負責了，方向盤該誰握呢？

妳愈開愈遠，最終迷失在山的濃霧中，老爸老媽老弟花了很多時間才找到妳，妳卻說忘了怎麼開進山裡的。後來妳說不再開車了，年紀大不安全，會搞不清楚油門跟煞車，剛說完卻又轉頭上車走了，這次妳開得飛快，似乎趕著去哪裡，快到妳忘了，我們都還沒上車。

妳要去哪裡呢？愛兜風的妳約了朋友嗎？又是哪個姨嬤？還是去恩主公廟拜拜？或是去跳舞唱卡拉OK？不管是哪裡，我想妳又可以回到駕駛座，一定很樂吧。

那天是妳第四個曾孫的畢業典禮，萱萱也畢業了，當初妳抱在手上的嬰兒已經長大，要去上小學了。大家都畢業了，往人生下個階段前進，阿嬤趕上了畢業潮，這次妳開得還算順利吧？

阿嬤，畢業快樂。