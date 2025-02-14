伍華英／我的大伯是「達人」

大伯傳來自製的早安圖。「早安」二字是他親手寫的，背景則是一籃他最近飼養的雞下的不同品種的雞蛋。我回傳：「從蛋生雞到雞生蛋，可以想見其中的樂趣及十足的成就感吧！」大伯謙虛地回覆：「好玩而已啦！預計留下產蛋率高、重量重、蛋殼美的種蛋，再孵一批，這樣才是完整的一個循環。」大伯做事就是如此用心周延，即便是近期才嘗試起養雞生蛋，也要做到「完整的循環」。

大伯和外子感情和睦，是兄友弟恭的典範，當初大伯念私立大學，婆家原本就經濟拮据，只好讓外子去念公費師專。大伯感到虧欠，常逢人便說若外子去讀大學一定上台大，不過外子總笑著說：「若去念大學就遇不到我那美麗的妻子了。」我倆結婚時，學電機的大伯親手組裝了一台音響給我們當賀禮，在當時是客廳最豪華的擺設，外子也總驕傲地對來訪的友人說：「這是我哥組裝的！」

大伯一向喜歡動手做。為了陪伴年邁的公公，大伯毅然從高科技主管職退休，每天回老家探望。當他發現老舊的門板斑駁，立即買了油漆、捲起袖子，花半天時間刷得煥然一新。為讓公公的輪椅不被門檻限制，他索性找來幾根木頭做成方便上下的斜坡，讓外籍看護可以輕鬆推著公公出門。甚至搬來好多塊植草磚鋪平院子外面雜草叢生的空地，並裝置了輕便插座，讓公公可以在此休憩，熱了，還有電扇可吹涼。這些巧思和巧手，讓我和外子真是打心底佩服！

公婆往生後，大伯在自己督工建起的電梯住家頂樓，築起一座頗具規模的菜園，收成時，各類蔬果一字排開，不輸菜攤的豐富多樣。最令我讚嘆的是，大伯也試著養蜜蜂，還真的養出好多的蜂蜜可以裝罐送人。

記得大伯還在職場，帶領部屬開疆拓土、南北設廠時，有一塊由他親自署名的紀念座上刻著：「這個很難，但我們做到了！」相信每個拿到紀念座的同仁都深受大伯的精神感召，才能戮力開創公司美好的願景。

如今大伯回歸田園，依然以勤懇不懈的態度做好每一件事，實在應該給他按一個大大的讚。