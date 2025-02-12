劉洪貞／施與受之間
自從暖暖包上市，早晨在菜市場擺攤的我，只要遇上鋒面來襲，都會多帶幾個以備不時之需。收找錢時通常會和客人的手有所碰觸，一旦發覺觸感冰冷，不管對方年輕或年長，便會送上一包。
每每換來客人驚訝眼神，我總不解他們何必像收到貴重禮物，一謝再謝還不夠，甚至會多向我買一些物品。
直到那天，同樣是濕冷的天氣，我忙著擺攤時，一位趕上班的女孩過來對我說：「老闆娘，天氣好冷，要多穿一點！送妳一個暖暖包，希望帶給妳溫暖。」還來不及道謝，她便離開了。
在這麼寒冷的早晨，忽然收到陌生人的貼心禮物，我有無功卻受祿的驚喜，尚未使用已感覺全身有難以言喻的暖流。在這一刻，我才體會到那些曾對我心存感激的客人，當下的感受了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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