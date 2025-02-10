廿四個地方媽媽／您好，我要續報下一期課程

年過四十，身邊我輩中年人危機四起，職涯婚姻健康一家老小，無一不是火燒眉毛之勢，再無舉案齊眉的恬淡快活。這些年來，要在工作家庭兩點一線的日子裡找出口，我突然發現小時不讀書長大當記者的自己，竟然重拾好學之心，熱衷投入各種習藝的領域。

起因源自幾年前斜槓熱潮風生水起，彷彿資歷上沒有畫上兩三道「／」顯得老身不夠多才多藝，在接案江湖上走跳不足以引人目光。更不要說早從不知多久以前媒體出版就被看衰黃昏產業，夕陽西下，失業人在天涯，不練就幾個第二三四專長傍身，實是不能安心。

眾多領域中精挑細選，一開始自恃小學時再怎樣也制霸好幾屆文藝股長的三十年前勇，興致勃勃地報名了為期數周、標榜培訓成為設計師的手作銀飾課程。還有一次，是追劇時突然被演員們比手語的畫面迷惑，深感手語優雅又實用。多學一種語言，既長知識又能幫助到人，說不準我認真起來自己都會怕，一路往上學，還真能考個手語翻譯證照，再創職涯第二春。

結局當然是有夢最美。

說來慚愧，畢竟少了破釜沉舟的決心，仍得為著生活的五斗米繼續庸庸碌碌，也沒有投入一萬個小時的努力，最終都只是學個皮毛，認清自己不足以成為那塊料。

糊口不成，當個興趣學學總沒有壓力吧。轉換跑道成功的前同事（看看人家）從編輯搖身一變成了織女，放下鍵盤拿起鉤針，開課教學大受歡迎。我想起十多年前還是文藝少女的自己，也是幫前男友打過圍巾的（就是傳說中耶誕節最不想收到的手作禮物票選第一名），應該比「零基礎」再有概念一點吧（大概零點三）。

興致勃勃報了名，一上課才驚覺──老師現場示範完一遍一遍又一遍，我完全看不懂（登愣）！課堂落後的進度回家繼續追，本來開夜車都是為了趕稿，這下還要趕作業。中間漏針、錯針的自是不在話下，下一堂課繳回驗收，老師簡直不敢相信自己看到了什麼，同學打起來都正正方方，怎麼我就硬是織成了一個聚寶盆，堪稱鬼才（自己說）。

經此一役，只好暫時放下DNA自帶藝術天分的誤解，把原本也在願望清單的「刺繡」、「速寫」先收進抽屜，轉而開發陌生的體適能領域。

這一次我大膽挑戰標榜肢體障礙友善的街舞入門課，既然本就不擅長，自然沒什麼得失心，只要有一點點小小的進步，都可以給自己大大的鼓勵。於是，最善於竊聽人們心聲的社群平台，近來又默默投放了好多課程廣告給我，興許哪一天，我就會出現在以50+為目標群眾的熟齡芭蕾教室裡。

後來，我開始意識到自己在各種課堂上的開心打滾，和過程中對展開下一堂課的期待。那種感覺就像是從原本的生活中打開了一扇逃生門，在那兩、三個小時裡，得以擁有一個獨立的自我，暫時不用是誰的媽媽、女兒或妻子。接觸到和原本生活圈幾無關聯的人或事，僅止於課堂間的交流，也不是會產生心情負擔的人際關係。

我想，五花八門的課程確是一門好生意，除了內容本身，更有像這樣意在言外的珍貴意義。希望能以此情真意切的心得，強力呼籲街舞課的老師不要再停課剝奪學員的快樂。