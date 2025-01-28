露西／七點半，才能開動

六年前的十一月，女兒成為新嫁娘，我們滿懷喜悅地辦了喜事，但那時，我也默默想著幾個月後的年夜飯不知該怎麼辦？

兒子當時還在國外，家中只剩下我和老公大眼瞪小眼。每每想到就覺得孤單落寞，安慰自己，或許這就是所謂的人生吧。但仍不斷胡思亂想，畢竟三十多年來，從沒有過「沒有孩子」的年夜飯啊……想問女兒要不要留在家裡，卻遲遲開不了口，怕給新婚的女兒壓力，況且也要顧及女婿。

在心裡盤算、演練了好久，想了各種可以兼顧婆家與娘家的方法，問朋友、上網查，有朋友說不行喔，嫁出去的女兒，除夕初一都不可以回娘家，傳統觀念是會搶了娘家的福氣。但我沒這個禁忌，想當年我的娘我的爹已走在時代尖端，六十五歲的我，結婚前十年住在娘家隔壁，吃完年夜飯就往娘家跑。後來婆婆走了，更拉著老公和兩個孩子直接回娘家吃。加上弟弟、弟媳、妹妹、妹婿、姪兒、外甥，十六人席開兩桌，熱鬧極了。

忐忑了許久，除夕前一個月，不知是我心事都寫在臉上，還是嫁為人婦後的女兒能體會媽媽的心情，也想到這事兒了。女兒自行來對我說：「媽，除夕我會回來吃年夜飯喔，和阿信一起，但會比較晚，大約七點半，可以嗎？」

六年後的現在，回想此事我仍紅了眼眶。女兒說，他們和公婆會在五點先開動，再回來這裡吃第二頓，女婿也說會留肚子，要我煮大餐給他吃。過了兩年，兒子終於歸國。不過，直到現在，我們仍會等到七點半，女兒、女婿和新成員小外孫到齊後，才一起開動。

餐桌上有女兒和女婿指定的紅燒豬腳、小外孫愛的蜜汁火腿雙方，還有我傳承自我娘的獅子頭，老公鍾愛的豆腐丸子……不只有美食，女兒更年年想新遊戲讓全家同樂，逗樂兩老為餐桌添色。

從四個人的年夜飯，變成了六個人，真好！