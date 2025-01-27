【2025乙巳年十二生肖運程大預言‧3之3】雨揚居士／猴雞狗豬 雲開月明

福氣猴 有如神助

●工作事業：

事業運可說延續了去年的好彩頭，在吉星大力幫襯下，除了職場能見度大增，也有不少額外亮相的機會。無論遇到任何難題，只要拿出專業實力，將能輾壓所有競爭對手，甚至有望成為高層眼中炙手可熱的明日之星。

●金錢財運：

財運一飛衝天，事業高度將決定賺進來的鈔票厚度，加上有諸多貴人星前來助陣，只要釋出想賺錢的訊息，將有不少合作邀約找上你。至於有投資理財的人，請繼續維持良好的理財習慣，有機會因眼光精準而賺進豐沛股息。

●愛情婚姻：

感情運極佳，單身者和曖昧對象聊天時，不妨花時間釐清對方的真實想法與心意，有機會讓雙方的關係快速進展到下一階段；有伴者聽到與伴侶有關的流言蜚語時，能在第一時間站出來護航，讓對方感受滿滿的安全感。

●身心健康：

健康運旺盛無比，就算有潛在的血光危機，只要足夠謹慎，便能避開凶星帶來的威脅。長期受舊疾所苦的人，請拿出積極治療的決心與毅力，有機會在貴人的幫助下找到對的醫生，讓病情出現轉機。

●好運提點：

今年最美中不足的一點，便是留意可能因捲入他人口舌紛爭，或被眼紅的小人無的放矢導致名譽無端受損。建議平時多說好話，避免談論無關之人的八卦，以降低被有心人拿來大做文章的風險。

謹慎雞 步步為營

●工作事業：

事業運精采可期，不僅能在職場上大放異彩，也有機會得到貴人的提拔或賞識，進一步拿到進入公司決策圈的門票。但須留意可能因過於出眾而被小人陷害，只要平時多維護職場人際，就能避免你的心血付之一炬。

●金錢財運：

財運持穩，正財收入穩定可期，惟須留意潛在破財危機，可能因需要繳納交通罰鍰，或衝動購物導致荷包迅速乾癟。只要謹記「量入為出」的原則，並減少娛樂性支出，還是能成功存下一筆豐厚的財富。

●愛情婚姻：

感情運不錯，單身者與曖昧對象間有強烈的化學反應，不妨鼓起勇氣與對方確認關係，有機會收到令你開心的答覆；有伴者只要記得隨時報備行蹤，並在雙方出現誤會時及時溝通，便能常保甜蜜。

●身心健康：

健康運大好，即便凶星帶來諸多紛擾，也能在「三合」大吉星照護下化險為夷、度過難關。若想保有整年健康好運，請多關照身心狀況，除留意潛在的血光風險，也要避免被周遭的流言蜚語影響心情喔。

●好運提點：

可能感覺在行事過程中遇到不少顛簸，偶爾會有諸事不順的倒楣感，但請別擔心，這些困境都只是暫時的，因為最終結果是好的。只要凡事以平常心看待，不過於汲汲營營或斤斤計較，便會更順心如意。

幸福狗 鴻運當頭

●工作事業：

事業運可說是勢如破竹，在「紫微」、「龍德」的好運加持下，務必把握時機盡情施展才華，不僅能得到不少貴人相助，也有望創下佳績，升官或加薪，讓你行事更加順風順水，進而開拓更廣大的事業版圖。

●金錢財運：

財運暢旺，無論是想賺進八方財祿，或想沾沾財神爺的喜氣，都有機會在貴人及好運協助下賺飽荷包，體驗財福滿溢的喜悅。記得要拿出部分錢財幫家人添購日用品，或幫助有需要的人，讓好運不間斷。

●愛情婚姻：

感情運大好，單身者已做好進入一段新關係的準備，請用迷人的微笑吸引周遭的注意，有機會遇見真愛降臨；有伴者記得多說些浪漫情話，或向對方表達內心的感激，不僅能讓另一半感到又驚又喜，嘴角也會不自覺揚起。

●身心健康：

健康運上揚，在兩大吉星的照護下，凶星的影響力根本不值得一提，請用愉悅的心情迎接滿滿的好運。只要維持均衡飲食，減少喝含糖飲料或酒精飲品的頻率，將能讓你整天精神飽滿、活力滿分！

●好運提點：

雖然迎來你發光發熱的一年，仍要小心可能發生樂極生悲的情況，人在志得意滿之際往往是最鬆懈之時，因而易出現意料之外的狀況。建議以平常心看待周遭的人事物，不只能讓你的氣場更穩定，也會吸引更多好事向你靠近。

沉穩豬 靜待轉機

●工作事業：

事業運普通，雖然工作上可能出現不少動盪，例如遇到其他部門主管刻意刁難，或被善妒的同事排擠針對，請別因此灰心喪志，職場上仍會有令人開心的好消息，讓你感覺自己的付出與努力終於得到實質性的回饋。

●金錢財運：

財運走下坡，除了要留意容易出現各種破財危機，例如聽信投資群組的詐騙話術而損失大筆錢財，或因違約交割須繳納高額違約金，也要當心金錢消耗的速度可能讓你的生計陷入瓶頸，出現入不敷出的窘境。

●愛情婚姻：

感情運要多用點心，單身者暫時撥不出時間與心力去認識新朋友，自然難以結識令你心動的對象；有伴者常為了生活或工作勞碌奔波，容易因此忽略伴侶的感受，應撥出時間與對方耐心溝通，才不會讓冷漠傷害彼此的感情。

●身心健康：

健康運稍加坎坷，可能因為被工作和家庭雙重夾擊，導致自身經常忙得蠟燭兩頭燒，甚至因此深陷過勞危機。建議務必找時間讓自己喘口氣，也要避免獨自扛下所有的壓力，才不會讓身心亮起紅燈喔。

●好運提點：

受到沖太歲的影響，須提前做好心理準備，可能在各方面遇到重重阻礙，不是常常有徒勞無功的無奈感，就是容易出現懷才不遇的慨嘆。建議以樂觀的態度來面對，只要保持心情愉悅，福氣與好運將會不請自來。